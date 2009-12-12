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Politika

Başbakan Erdoğan Suriye'ye gidecek

12 Aralık 2009 22:01

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Aralıkta Suriye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan, ziyaretinde, Şam'da düzenlenecek Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği (YDSK) Başbakanlar Birinci Toplantısı'na katılacak.

Başbakan Erdoğan'ın ziyaretinin ikinci günü olan 23 Aralıkta katılacağı toplantı çerçevesinde, Türkiye ile Suriye arasında bir dizi anlaşma, protokol ve mutabakat muhtırası imzalanması öngörülüyor.

Erdoğan'ın Suriye ziyareti ve YDSK toplantısı çerçevesinde, yüksek öğrenim, su, sağlık, ulaştırma, Dışişleri Bakanlıkları arasında işbirliği, sanayi alanlarında protokoller imzalanacak.

Ayrıca, Suriye tarafınca, tarafların taslak sunduğu, ancak henüz nihai hale getirilmeyen, içişleri, savunma, ekonomi ve ticaret, ulaştırma, iletişim, tarım, turizm, çevre, meteoroloji, enerji, eğitim ve kültür, basın-medya alanlarında mutabakat zaptı ve anlaşmaların da imzalanması öngörülüyor.

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