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Başbakan Erdoğan Suriye için Obama'yı aradı iddiası

Başbakan Erdoğan'ın, 'ABD ve NATO silahlarının muhaliflere iletilmesine devam edersem, Rusya misillemesinden korkuyorum' dediği iddia edildi

23 Haziran 2013 00:39

Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı Obama'yı arayarak, ABD ve NATO silahlarının Suriyeli muhaliflere geçmesi için açılan koridoru kapattığını belirtti. İddia; İsrail istihbaratına yakınlığıyla bilinen "Debkafile" sitesinden.

CNN Türk'ün haberine göre, İsrail istihbaratına yakınlığıyla bilinen "Debkafile" internet sitesi ortaya Suriye'deki durumu değiştirebilecek bir iddia attı.

İnternet sitesine göre, 19 Haziran'da Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama'yı arayarak, ABD ve NATO silahlarının Suriyeli muhaliflere geçmesi için açılan koridor kapattığını açıkladı.

"Debkafile" neden böyle bir karar alındığına dair birşey yazmadı. Ancak Başbakan Erdoğan ve Barack Obama'nın bu görüşmesinden sonra ABD Kongresi'ni bilgilendirirek, Ürdün'de ortak tatbikat düzenleyen 700 ABD askerinin ülkede kalacağını açıkladı.

"Debkafile" internet sitesinin iddiaları arasında Başbakan Erdoğan'ın Obama ile telefon görüşmesinde, "ABD ve NATO silahlarının muhaliflere iletilmesine devam edersem, Rusya misillemesinden korkuyorum" ifadesi de bulunuyor.

700 ABD askerine ek olarak, iki Patriot bataryasının, lojistik, kumanda ve iletişim personelinin de Ürdün'de kalmasına karar verildi.

Geçtiğimiz yıldan bu yana 300 ABD askeri Ürdün'de bulunuyordu. Son gelişmeyle bu sayı 1000'e çıkmış oldu.

Erdoğan'ın ABD ve NATO silahlarının Suriye'nin kuzeyindeki muhaliflere geçiş koridorunu kapattığı iddiası, bölgedeki Özgür Suriye Ordusu için büyük darbe anlamına geliyor.

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