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Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN STRASBOURG'A GELDİ  STRASBOURG (A.A)

12 Nisan 2011 23:36

-BAŞBAKAN ERDOĞAN STRASBOURG'A GELDİ  STRASBOURG (A.A) - 12.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, THY'ye ait özel uçakla saat 19.55'te Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'na katılmak üzere Fransa'nın Strasbourg kentine geldi.  Başbakan Erdoğan'ı Strasbourg Havalimanı'nda Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu ile Türkiye'nin Avrupa Konseyi nezdindeki büyükelçisi Daryal Batıbay karşıladı.  Başbakan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanları Egemen Bağış ile Faruk Çelik, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Yaşar Yakış, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli de Strasbourg'a geldi.

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