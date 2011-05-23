-BAŞBAKAN ERDOĞAN SPOR GÜNDEMİNİ DEĞERLENDİRDİ ANKARA (A.A) - 23.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Ligi'ni Fenerbahçe'nin şampiyon, Trabzonspor'un da ikinci sırada tamamlamasını, ''Şundan dolayı özellikle mutluyuz; bu iki güzide kulübümüz Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi önümüzdeki yıl temsil edecekler. Kendilerine Şampiyonlar Ligi'nde de başarılar diliyorum ve bütün sıkıntılarına rağmen böyle bir sonucun ortaya çıkmış olmasından dolayı milletçe mutluyuz'' şeklinde değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'ndan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan, ''Fenerbahçe Futbol Takımının Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olması'' ile ilgili bir soru üzerine, şunları söyledi: ''Gerçekten çok çekişmeli bir sezon futbolda, ülkemizde yaşandı ve bu iki güzide kulübümüzün sonuna kadar başa bir bir mücadelesi halinde geçti. Dün akşam son maça kadar kaldı ve sonunda averajla Fenerbahçe şampiyon oldu. Ben, maçlardan sonra her iki kulübün gerek başkanlarını, gerek teknik direktörlerini arayarak tebrik ettim. Ayrıca gerek Alex, gerek Emre'yi kaptanlar olarak tebrik ettim. Şundan dolayı özellikle mutluyuz; bu iki güzide kulübümüz Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi önümüzdeki yıl temsil edecekler. Kendilerine Şampiyonlar Ligi'nde de başarılar diliyorum ve bütün sıkıntılarına rağmen böyle bir sonucun ortaya çıkmış olmasından dolayı milletçe mutluyuz. Temennimiz odur ki ligin 'fair play' anlayışıyla önümüzdeki yıl sürmesidir. Yeni sezona böyle girilmesinde çok büyük fayda var. Bu yıl tabii zaman zaman çok üzücü şeyler yaşandı. Özellikle Bursa'da yaşanan olaylar üzücüydü. Ligin ilk yarısında İstanbul'da yaşanan olaylar üzücüydü ama doğrusu tabii Bursa'ya layık görülen cezayı da ben adil bulmadım. Bunu baştan söylüyorum. Çünkü, Bursa da bizim için güzide bir kulübümüz, o da bizi bu yıl uluslararası camiada bizi temsil edecek. Alt yapısıyla her şeyiyle gelişmiş bir kulübümüz. Bursa'yı üzecek bir karar olmamalıydı. Adil olmayan bir karar olmamalıydı. İnanıyorum ki Bursa zaten ligi üçüncü bitirmek suretiyle bu noktadaki performansını, şampiyonluktan sonra ilk defa böyle bir üçüncülüğü almasından dolayı Bursaspor'un yönetimi olsun, teknik kadrosu olsun, futbolcularla birlikte onları da ayrıca tebrik ediyorum.'' -''SİYASİ BİR KAMPANYAYA DÖNÜŞTÜRMEK ÇOK YANLIŞ''- Başbakan Erdoğan, ''Torununuzun da Trabzonspor'lu olduğunu biliyoruz. Konuştunuz mu kendisiyle?'' sorusuna da ''Görüşemedik. Çünkü, ben Bursa'dan Ankara'ya geldim. Yalnız çağırttım. Bakalım bugün gelirlerse görüşeceğiz'' yanıtını verdi. Bir gazetecinin ''Mavi gömlek, bordo ağırlıklı bir kravat teselli mesajı mı?'' sorusu üzerine de Erdoğan, ''Nasıl arzu ederseniz'' dedi. Başbakan Erdoğan, ''(Fenerbahçe'nin ligi birinci, Trabzon'unun da ikinci tamamlamasının, seçim sürecini de etkileyebileceği) yönünde'' yorum yapıldığının hatırlatılması üzerine de şöyle konuştu: ''Bunu böyle bir siyasi kampanyaya dönüştürmek isteyenlerin olduğunu duyuyorum. Yani böyle bir şeyi, bu tür siyasi bir kampanyaya dönüştürmek çok yanlış olur. Çünkü, benim bir Başbakan olarak Trabzon'a, spora olan sevgileri sebebiyle verdiğim önem ortadadır. Şimdi ise adeta bir Universiad benzeri oyunlar için Trabzon'u hazırladık, çok ciddi yatırımlar yaptık. Şimdi yeni yapacağımız bu Akyazı'daki statla birlikte Trabzon'a yapmakta olduğumuz yatırım 600-650 milyon lirayı buluyor. Belki daha da fazla olacak. Adeta sporun, futbolun önemli hareket merkezlerinden biri haline getiriyoruz Trabzon'u. Bu kadar Trabzon'unun altyapısına önem veren bir Başbakan kalkıp da burada farklı bir şey düşünebilir mi? Yapılmış olan yanlışlar filan olabilir, vardır ama bu yanlışların sorumlusu olarak Başbakanı hedef tahtasına oturtmak çok yanlış olur, haksızlık olur. Böyle bir şeyi asla ben kişiliğimle, şahsiyetimle bağdaştırmam. Bu insaf dışı bir şeydir.'' Erdoğan, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 64. Cannes Uluslararası Film Festivali'nde Jüri Büyük Ödülü almasıyla ilgili soru üzerine de ''Nuri Bilge Ceylan'ı dün gece aradım, kendisini tebrik ettim. Yılmaz'a (Erdoğan) da özellikle selamlarımı söyledim. Gerçekten Nuri Bilge Ceylan, bizim için bir iftihar vesilesi. Daha önce de bir başarısı olmuştu. Jüri Büyük Ödülü'nü almasından dolayı ayrıca Türkiye olarak mutluyuz. Kendisi zannediyorum bugün dönecek herhalde. Tebrik ettik, başarılarının devamını diledik'' diye konuştu.