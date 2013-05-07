Başbakan: Esad Yezid kadar alçaktır, ağzında emzik olan bebeğe kurşun sıktılar

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşananları değerlendirerek, "Banyas'taki görüntüler en az Kerbela kadar kötüdür, yapan da en az Yezid kadar alçaktır. Daha ne kadar bu katliama göz yumacaksınız? Suriye'nin gayrı meşru rejimine arka çıkan devletler, özellikle BM bu günahın altından kalkamazlar! Ağzında emzik olan bebeğe kurşun sıktılar" dedi.

Erdoğan, "Anketlerde AK Parti'nin oyu yüzde 50’nin üzerine çıkarak, yüzde 52 civarında görülüyor. Terör meselesini çözdüğümüzde, kardeşliğimizi pekiştirdiğimizde, daha büyük hizmetleri gerçekleştirdiğimizde milletimizin teveccühü artacaktır” dedi.

Başbakan Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasında şunları söyledi:

'AK Parti'nin oy oranı yüzde 52'

Biz 12 yıl önce AK Parti'yi kurduğumuzda bize ömür biçenler vardı, başarısız olacağımızı sanıyorlardı yanıldılar, dağılacağımızı iddia edenler çok daha fazlasıyla yanıldılar. Bu öngörüleri tutmayanlar demokrasi dışı yöntemlerle bizi bölmek istediler, onlar da başarısız oldular.

3 Kasım 2012 seçimlerinde yüzde 34 oyu oranıyla iktidar olduk. Şu anda AK Parti oyları yüzde 50'nin de üzerine çıkarak 52 civarında gözüküyor. İnşallah terör meselesini de çözdüğümüzde milletimizin teveccühü daha da artacak. Bizim hedefimiz şu anda 2023. Eylül ayında büyük kongremizde bir başka büyük hedefi, 2071'i ilan etmiştik. Biz o tarihi göremeyecek olsak da çocuklarımız için şimdiden zemini hazırlıyoruz. Bugünün çocuklarının erişecekleri bir başka önemli yıl dönümünü de bugün burda ilan etmek istiyorum. İstanbul'un fethinin 600. yılını da yanı 2053 yılını da hedeflerimiz arasına alıyoruz, hazırlıklara başlıyoruz. biz o tarihe de erişemeyeceğiz, ancak çocuklarımız için daha güçlü bir Türkiye inşa etmek, İstanbul'un fethedildiği gibi güçlü bir ülke kurmak için şimdiden çalışmalara başlıyoruz.

'Bugünün nesline birer fatih olma şuurunu vermek zorundayız'

Eğer Osmangazi İstanbul'un fethinden 154 yıl önce hayal kurmasaydı Fatih Sultan Mehmet olmazdı, İstanbul'un fethi olmazdı. Bizim neslimize böyle bir özgüven aşılanmadı. Ama biz bugünün nesline birer fatih olma şuurunu vermek zorundayız.

Merhum Arif Nihat Asyalı Fetih Marşı'nda bunu çok güzel ifade ediyor. Biz 2023 için somut hedefleri yakalama mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. Ama bunun yanında 2053, 2071 için yeni fatihler yetiştirme özgüvenini aşılayacağız. Yine büyük bir ihtimalle Devlet Bahçeli 2053 yılında MHP'nin 140. yılında nasıl iktidara geleceğinin aritmetik hesaplarını yapıyor olacak. 2053 için bize de yakıştırmalar yapanlar olacaktır. 2053'e yetişirsek biz yine "durmak yok yola devam" diyenlerden olacağız.

'28 Şubat'ta kapatılan 9 vakıf açılacak'

Hükümet olarak vakıf geleneğine ve vakıf geleneğinin yeniden canlandırılmasına özel önem verdik. Türkiye genelinde 2.6 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi. 70 bin kişiye istihdam sağlandı. 20 bin ihtiyaç sahibine el uzatıldı. 10.5 yılı içerisinde Yenikapı Mevlevihanesi'nden Diyarbakır'a kadar 4 bini bulan tarihi eserlerimiz onarılmış durumda. Dün Bakanlar Kurulu'nda vakıfların mağduriyetini gideren adımlar attık. 28 Şubat'ta vakıflarımız ciddi şekilde mağdur edilmişti. 28 Şubat süreci sonucunda 9 vakıf kapatıldı. Zöhre Ana Sosyal Hizmet Vakfı kapatıldı. Sahabe Eğitim ve Kültür Vakfı bu şekilde kapatıldı. Milli Eğitim Vakfı kapatıldı. Milli Gençlik Vakfı kapatıldı. Şimdi bu mağduriyeti gidermek için bu vakıfların yeniden kurulmasına imkan sağlayan tasarıyı Meclis'e gönderiyoruz. Bu vakıflar hayatta bulunan kurucularının başvurusu ile yeniden amaçları kapsamında hizmete başlayabilecekler. Bu taşınmazlar tescilinden itibaren yeni vakıflara teslim edilecek. Elde edilen kira ve satış bedelleri de bu vakıflara iade edilecektir. Binlerce öğrencinin elinden tutmuş vakıflara hakkını teslim edecek bu uygulamanın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

'Kapatılacak Halkbank'ın piyasa değeri 13,5 milyar dolar'

Esnaf kardeşlerimizle son derece coşkulu bir toplantı gerçekleştirdik. Onlara çok önemli bir müjdeyi açıkaldık. Halkbank zarar ettiği için kapatılması planlanan bir bankaydı. O banka şu an itibariyla 13.5 milyar dolar piyasa değeri biçiliyor. Halbank'ın 353 şubesi kapatılmıştı. Şimdi Halkbank ihtiyaç sebeiyle 50 şubesi açılıyor. Nereden nereye... Halkbank 2003 yılından beri hazineye 15 milyar kaynak aktarıyor. Yolsuzluklar ortadan kalkınca varacağınız yer burası. Bu iktidar yolsuzluk hortumunu kesti. O hortum esnafın memurun cebine, halkın cebine bağlandı. Hala konuşuyorlar. Kimden devraldık? DSP, MHP. Onlardan devraldığımzda durum buydu, şimdi bu. Şu anda 260 bin esnafımız Halkbank'tan kredi kullanmış durumda, o dönemde ne kadardı? 38 bin kişi.. 260 bin nireee, 38 bin nireee?

Halkbank'ın esnafımıza uyguladığı kredi oranı tam bir faciaydı. Faiz oranı o zaman yüzde 47'ydi. Biz bu oranı yüzde 6.5 ile yüzde 7.8 aralığına düşürmüştür. Şimdi bu fazi oranlarını daha da aşağı çektik. Nereye çektik? Yüzde 4 ile yüzde 5 aralığına kadar gerilettik ve 1 Mayıs 2013 tarihinden itibaren esnaf kredilerine yüzde 4 ila 5 arası faiz uygulamıştır. İstihbarat birimi denilen o komisyonunu da almayacak artık banka.

'Faizleri 1 puan düşürüyoruz'

2002 yılında görevi devraldığımızda Ziraat Baknası'nın zararı 19 milyar liraydı. Bırakın çiftçiye yardımcı olmayı, ayakta bile duramıyordu. Banka 10 yıl içinde kamuya 20 milyar lira kaynak aktardı. Dün alıyordu, şimdi veriyor. 20 milyar lira da hazineye fayda sağlıyor. 2002 yılında 28 bin çiftçiye 227 milyon kredi olanağı verilirken, 2012 yılında 960 bin çiftçimize 19 milyar kaynak aktardı. Eyy benim çiftçi kardeşim, sizin emeğinizi kimler sömürdü, sizin emeğinize kimler sahip çıktı. 10 yılda çiftçiye 58 milyar kaynak aktardı. Faiz oranı yüzde 59'du, Halkbankası'ndan daha fazla. Biz faizleri kademe kademe düşürdük. Yüzde 9 aralığına kadar düşürdük. Bugünden itibaren 1'er puan düşürüyoruz ve yüzde 8 ila 4 aralığına çekiyoruz.

Çözüm sürecinin başlamasıyla birlikte CHP ve MHP gibi statüko partileri çzöümün önünde durmak için elinden geleni yapıyorlar. CHP'nin MHP'nin gözünde bildiğiniz gibi millet göbeğini kaşıyan adamdır. bunlar milleti balık hafızalı zanneder. Dün en güçlü şekilde savunduklarını bugün istemezler.

'Sen bostan korkuluğu muydun?'

CHP Genel Başkanı milletimiz tarafından çarkçı başı olarak vasıflandırılır. MHP Genel Başkanı'ndan sorularımıza hala cevap gelmedi. Bahçeli'nin şu son çözüm sürecinde ne kadar samimiyetsiz ne kadar ilkesiz bir tavır sergilediğini görüyoruz.

1999 yılında DSP, MHP, ANAP hükümeti döneminde devletin kurumları İmralı ile görüşme yapmıştır. O gün İmralı'yla görüşmeleri yapan MİT Müsteşarı ile ben görüştüm, ben bunlara yabancı değilim, ama MHP'ye gönül verebilerin de bilmesi lazım. Ondan daha önce TSK yetkilileri de bu görüşmeleri yapmıştır. Onun için kimse bize çalım atmaya kalkmasın. Yapılan yeni bir iş değildir. Bunların zaten yapılması gerekir. Eğer MHP Genel Başkanı hükümetin ortağı olduğu bu dönmede yapılan görüşmelerden haberi yoksa adama sorarlar "Sen bostan korkuluğu muydun? Vitrin süsü müydün?"

1999 süreci için üç maymunu oynayan Bahçeli şu anda kükreyen aslan rolleri kesiyor. O zaman neden kükremedin? Neden hükümetten çekilmedin? Madem İmralı'yla görüşmek ihanettir, o zaman niye bu ihanete ortaklık ettin?

CHP ve MHP, İP'nin yedeği haline geldi. Yapılan eylemlere bakın. Hepsi omuz omuza eylem yapıyor. Aynı karede poz verdiği fotoğraflar elimizde mevcut. Bahçeli İP Genel Başkanı'nın Silivri'den çıkarılmasını istiyor bizden.

'Ağzında emzik olan bebeğe kurşun sıktılar'

Suriye'den Banyas'tan gelen görüntüler içler acısı durumu ortaya koyuyor. Böyle bir vahşetin arkasında duramaz bunu görmezden gelemezsin. Banyas'taki görüntüler en az Kerbela kadar kötüdür, yapan da en az Yezid kadar alçaktır. Daha ne kadar bu katliama göz yumacaksınız? Suriye'nin gayrı meşru rejimine arka çıkan devletler, özellikle BM bu günahın altından kalkamazlar! Ağzında emzik olan bebeğe kurşun sıktılar, dünya buna sessiz kaldı. Batsın sizin uluslararası siyasetiniz! İsrail'in Şam'a yaptığı saldırı da asla kabul edilemez! Bu saldırılar Esed'in eline altın tepsi üzerinde sunulan kozlardır. Nitekim Esed, İsrail'i bahane ederek Banyas'taki soykırımın üzerini örtmek çabasındadır. Güvenlik Konseyi derhal toplamalı ve bu konuda uygulayıcı kararlar almalı. Esed'in yolcu olduğu artık çok net anlaşılmıştır, ancak bu caninin giderayak arkasında daha büyük trajediler bırakması önlenmeli. Banyas'ta katlediklen kardeşlerime Rabb'imden rahmet diliyorum. Sabreden zafere ulaşır. Suriye inşallah zafere ulaşacak.

'Çekilme tarihi açıklaması yanlış'

Başbakan Erdoğan, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. PKK’nın çekilme tarihi açıklamasını yanlış bulduğunu dile getiren Erdoğan, “Esas olan silahların bırakılmasıdır” diye konuştu.