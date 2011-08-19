-Başbakan Erdoğan Somali'den ayrıldı MOGADİŞU (A.A)- 19.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Somali'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak ''ANA'' ile Türkiye ile 18.30'da hareket etti. Erdoğan'ı Mogadişu Havalimanından Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed resmi törenle uğurladı. Uğurlama sırasında Somali'ye gelen Dubai Veliaht Prensi Sultan Bin Hayfa ile ayaküstü sohbet etti. Başbakan Erdoğan ile birlikte; eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan ve Esra Albayrak, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Nüket Hotar, AK Parti Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Güldal Akşit ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, sanatçılar Ajda Pekkan, Sertap Erener, Muazzez Ersoy ve Nihat Doğan da Türkiye'ye hareket etti. Öte yandan, Başbakan Erdoğan, hareketinden önce de 300 bin Somali'linin yaşam mücadelesi verdiği kampta Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sahra hastanesinde inceleme yaptı. Erdoğan'a yol güzergahında Somalililer sevgi gösterilerinde bulundu.