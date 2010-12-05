T24 LogoT24 Logo
Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN SİVAS'A GİTTİ İSTANBUL (A.A)

05 Aralık 2010 15:02

-BAŞBAKAN ERDOĞAN SİVAS'A GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 05.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Özel uçak 'ANA' ile saat 12.50'de Sivas'a gitti. Başbakan Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve diğer yetkililer uğurladı. Erdoğan ile birlikte Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Sivas'a gitti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24