-BAŞBAKAN ERDOĞAN SİVAS'A GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 05.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Özel uçak 'ANA' ile saat 12.50'de Sivas'a gitti. Başbakan Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve diğer yetkililer uğurladı. Erdoğan ile birlikte Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Sivas'a gitti.