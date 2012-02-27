'Başbakan Erdoğan şirketimizde muhasebecilik yapmıştı...'

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, muhasebecilik yaparak geçimini sağladığı dönem Marketing Türkiye dergisinin mart ayı sayısına konu oldu. Coşkun Et Yönetim Kurulu üyesi Hanefi Coşkun, dergiye verdiği söyleşide, Erdoğan'ın kariyerinde yaygın olarak bilinmeyen bu döneme işaret etti. Coşkun, Erdoğan'ın bir dönem Coşkun Et'te muhasebeci olarak çalıştığını söyledi.

Coşkun'un açıklamaları Marketing Türkiye dergisinde mart ayında yayımlanacak. Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Günseli Özen Ocakoğlu, Zaman gazetesinde yayımlanan (27 Şubat 2012) yazısında, Coşkun'la yapılan söyleşiye de "Başbakan'ın kimsenin bilmediği özel sektör deneyimi nereden?" başlıklı bir bölüm ayırdı. Ocakoğlu'nun yazısında, Erdoğan'ın iş hayatındaki kariyerine ilişkin açıklamaya yer verilen bölüm şöyle:

Başbakan'ın kimsenin bilmediği özel sektör deneyimi nereden?

"Marketing Türkiye'den Ferruh Altun, marka söyleşileri kapsamında 1 Mart'ta yayınlanmak üzere Coşkun Et Yönetim Kurulu Üyesi Hanefi Coşkun ile konuşmuş. Konuşmanın bir yerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir dönem kurumlarında muhasebeci olarak çalıştığını söylemiş. Başbakan'ın kariyerindeki bu enstantaneden şahsen haberim yoktu. Bir politikacı olarak halkın beklentilerini bu kadar doğru anlamasının gerisinde mutlaka yaşamının pek çok aşamasında doğrudan halka dokunmuş olması var diye düşünüyorum."

Kemal Coşkun askerken Erdoğan'a yarım maaş gönderdi

2010 yılında Türkiye'nin en büyük ikinci 500 şirketi arasına giren Coşkun Et'in, kırmızı et piyasasında yaklaşık 40 yıllık bir geçmişi bulunuyor. 1975 yılında Bayburtlu Kemal Coşkun tarafından kurulan şirketin İstanbul ve Afyonkarahisar'da 5 bin büyükbaş hayvan kapasiteli besi çiftlikleri bulunuyor.

Kemal Coşkun, Erdoğan'ın, gençlik yıllarında yanında muhasebecilik yaptığını, yaklaşık 5 yıl önce Yavuz Donat'a söylemişti. Donat'ın Sabah gazetesinde "Bayburt Kaplanları" başlığıyla yayımlanan (7 Temmuz 2007) başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bayburtlular 'birbirlerine çok tutkun.'

Ve nereye giderlerse gitsinler 'Bayburt'tan kopamıyorlar.'

Kars Kalesi'nde (Kale Park) yemek yiyorduk.

Kemal Coşkun'la (72) tanıştık.

11 yaşında 'gurbete' çıkmış.

'Hamallıktan' başlamış, bugün 'yüzlerce çalışanı var, et kombinası var.'

'Coşkun Sucukları'nın sahibi.

Yazları 2-3 ay 'dinlenmeye Bayburt'a geliyor.'

Tayyip bey gençlik yıllarında Kemal Coşkun'un muhasebecisiymiş.

Birlikte Kasımpaşa-Merkez Camii'nde namaz kılarlarmış.

Günün birinde Tayyip bey askere gitmiş.

Kemal bey her ay 'yarı maaşını' yollarmış.

Tayyip bey sormuş:

- Benim bir talebim yok, mecbur da değilsin, niçin gönderiyorsun?

- Allah'tan korktuğum için... Askeri nasıl parasız bırakırım?

Bu 'olayı' Bayburt'ta anlattılar.

Kemal Coşkun'a 'doğru mu' diye sorduk.

Utandı, yüzü kızardı 'böyle şey konuşulmaz, günahtır' dedi."