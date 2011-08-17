-Başbakan Erdoğan sert çıktı İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, milli birlik ve kardeşlik projesinin devam edeceğini belirterek, ''Bölücü terör örgütü mensuplarına asla buraları teslim etmeyeceğiz. Bunlarla aralarına mesafe koymayanlar da bundan böyle bunun bedelini ödeyecektir'' dedi. Başbakan Erdoğan, Conrad Otel'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nın çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Ramazan dolasıyla bir operasyon yapılmıyormuş gibi bir intiba oluşturulmaya çalışılıyor. Özelikle sizin Suriye yönetimine 'Ramazanda operasyonları durdurun' çağrınızdan sonra sanki bu tür bir operasyon yapmıyormuş gibi bir eleştiri var. Ne diyeceksiniz?'' diye sorduğu Başbakan Erdoğan, ''Dün açıklamalarımızı yaptık. Bu açıklamalara rağmen gelişmeler ortada. Artık bundan sonrası konuşulmaz, sadece uygulanır. Bu konuda söyleyeceğimiz budur'' dedi. ''(Ramazan ile ilgili sabrımız bitti) dediniz. Acaba bir operasyon mu gündemde?'' diye sorulan Erdoğan, ''Oldukça göreceksiniz. Bunlar konuşulmaz yapılır'' karşılığını verdi. Başbakan Erdoğan, ''Bölgede olağanüstü hale dönüldüğüne dair eleştiriler var. Ne diyeceksiniz?'' sorusu üzerine de şunları söyledi: ''Şu ana kadar böyle bir şey gördünüz mü? Demokratik parlamenter sistem içerisinde neyi gerektiriyorsa, bunlar yapılacaktır. Ama neyi gerektiriyorsa. Hukuk içerisinde öyle anlar olur ki, mevzi olarak da bazı adımlar atılır ama neyi gerektiriyorsa. Bunun kararını, güvenlik güçlerimizle hep birlikte otururuz, konuşuruz veririz. Bu adımda insanımızın bölgedeki huzuru, insanımızın bölgedeki refahı bizim için çok çok önemli. Bölücü terör örgütü mensuplarına asla buraları teslim etmeyeceğiz. Bunlarla aralarına mesafe koymayanlar da bundan böyle bunun bedelini ödeyecektir. Bunu çok açık, geçenlerde söyledim, yine söylüyorum.'' Erdoğan, ''Milli birlik ve kardeşlik projesi devam edecek mi?'' sorusuna da ''O da aynen devam edecek'' karşılığını verdi. -Libya'daki durum- Erdoğan, bir gazetecinin ''Libya'da da isyancılar ilerliyor'' demesi üzerine şöyle konuştu: ''Biz çağrılarımızı yaptık ama maalesef netice alamadık. Dolayısıyla Libya ile ilgili olarak biliyorsunuz uluslararası birlik ve dayanışma devam ediyor. Orada da aynı sıkıntı yaşandı. Orada da ne yazık ki Kaddafi'den beklediklerimizi bulamadık. Böyle olacağı belliydi. Böyle bir durum söz konusu. Şu anda aynı şey Suriye için de söz konusu. Suriye'ye de gerek bakanımı gönderdim, gerek ben bizzat telefonla görüştüm ama bütün bunlara rağmen bakın hala sivil halkı vurmaya devam ediyorlar. Bizim de burada herhalde 910 kilometre sınırı olan bir Türkiye olarak, tarihi bir birlikteliği olan Türkiye olarak söyleyeceklerimizin olması gerekir.'' -İsrail ile ilişkiler- ''İsrail'in 'Mavi Marmara konusunda özür dilemem' yönündeki tepkisini nasıl değerlendiriyorsunuz'' diye sorulan Erdoğan, ''Bu konuyla ilgili biliyorsunuz bizim kanaatimiz, kararlılığımız bellidir. Bizim bu kararlılığımızda geri adım atmak gibi bir şey asla söz konusu değildir. İsrail özür dilemedikçe, tazminat ödemedikçe, ambargo uygulamasını kaldırmadıkça Türkiye ile İsrail ilişkilerinin de düzelmesi mümkün değildir. Bundan sonra da bizim çeşitli adımlarımız var. Ailelerin atacağı çeşitli adımlar var. Biz de bundan sonra bu adımları atacağız. Böyle bir yeni süreç de başlayacaktır'' dedi.