-BAŞBAKAN ERDOĞAN SERGİ AÇTI ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in eşi Şahsenem Çelik'in resim sergisini açtı, Van'a ait el işi ürünlerinin sergilendiği stantları gezdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rixos Otelde Sevgi Derneği'nin düzenlediği toplantıya katıldı. Erdoğan, otele gelişinde Hüseyin Çelik ve eşi Şahsenem Çelik tarafından karşılandı. Şahsenem Çelik'in resim sergisinin açılışını yapan Erdoğan'a, ''Van'da Günbatımı'' konulu yağlı boya resmini hediye etti. Başbakan Erdoğan ve Emine Erdoğan, Van'a ait el eşi ürünlerinin sergilendiği stantları gezdi.