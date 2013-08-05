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Politika

Başbakan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü

Başbakan Erdoğan, telefonla aradığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le, Suriye ve Mısır başta olmak üzere bölgedeki son gelişmelere dair görüş alışverişinde bulundular

05 Ağustos 2013 19:57

Başbakan Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki lider telefonla yaptıkları görüşmede, Suriye ve Mısır başta olmak üzere bölgedeki son gelişmelere dair görüş alışverişinde bulundular.

Ümit Kozan'ın DHA'da yayımlanan haberine göre görüşme sırasında, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin de ele alındığı öğrenildi. Başbakan Erdoğan, uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Suriye konusunda somut adımlar atması gerektiğine değindiği, Mısır’da ise tüm tarafların katılımıyla ivedilikle demokrasiye dönülmesinin büyük önem taşıdığını vurguladığı bilgisi edinildi.

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