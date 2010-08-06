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Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN, PUTİN'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A)

06 Ağustos 2010 17:16

-BAŞBAKAN ERDOĞAN, PUTİN'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 06.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Federasyonu Başbakanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, Başbakan Erdoğan telefon görüşmesinde Rusya'da çıkan orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybeden Rusya vatandaşları için başsağlığı dileğinde bulundu. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin başta yangın söndürme uçakları olmak üzere diğer yardım malzemeleri konusunda Rusya'dan gelecek talepleri karşılamaya hazır olduğunu da belirtti. Rusya Başbakanı Putin de hassasiyetlerinden dolayı Başbakan Erdoğan'a teşekkür ederek, yardım konusunda teknik heyetlerin temasları sonucunda gerektiği takdirde Türkiye'den talepte bulunacaklarını ifade etti.

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