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Politika

Başbakan Erdoğan patlamayı değerlendirdi NEW YORK (A.A)

20 Eylül 2011 20:56

-Başbakan Erdoğan patlamayı değerlendirdi NEW YORK (A.A) - 20.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki patlamaya ilişkin, ''Olayın bir terör saldırısı olduğu yönünde bir bilgi yok. Olayla ilgili kesin bilgiler geldikten sonra bunu sizinle paylaşacağız'' dedi. Başbakan Erdoğan, BM'nin 66. Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere geldiği New York'ta konakladığı Peninsula Oteli'nden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Ankara'da meydana gelen patlamayla ilgili soruya, ''Olayın bir terör saldırısı olduğu yönünde bir bilgi yok. Olayla ilgili kesin bilgiler geldikten sonra bunu sizinle paylaşacağız'' yanıtını verdi. Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin, ABD Başkanı Barack Obama ile bugün yapacağı görüşmede bu konuların gündeme gelip gelmeyeceğine yönündeki soru üzerine, ''Olabilir, bakacağız'' dedi.

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