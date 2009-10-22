Başbakan Erdoğan Pakistan Meclisi'nde konuşacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 25-26 Ekimde resmi ziyarette bulunacağı Pakistan'da, Milli Meclis'te konuşma yapacak.

Pakistan resmi haber ajansı Ajans Press Pakistan'a (APP) göre, 25 Ekimde Pakistan'a gelecek olan Başbakan Erdoğan, 26 Ekimde Pakistan Milli Meclisinin ortak oturumunda konuşma yapacak. Başbakan Erdoğan'ın meclisteki konuşmasını izlemek üzere, eyalet valileri, anayasa mahkemesi üyeleri, ordu komutanları ve yabancı ülkelerin temsilcileri davet edilecek.

Erdoğan'ın ziyaretinde, Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani ile, iki ülke arasında savunma, ticaret, madencilik, ziraat, eğitim ve enerji alanlarında işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir dizi anlaşmaya imza atılacak.

Pakistan Cumhurbaşkanlığından daha önce yapılan açıklamada, Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari tarafından Başbakan Erdoğan'a, Pakistan'ın en büyük devlet nişanının verileceği duyurulmuştu.

2 gün sürecek resmi ziyarette Erdoğan, Keşmir Özerk Yönetimi'nin başkenti Muzafferabad'ı da ziyaret edecek.

Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyetin, pazartesi akşam saatlerinde Pakistan'dan İran'a hareket etmesi bekleniyor.