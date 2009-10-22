T24 LogoT24 Logo
Politika

Başbakan Erdoğan Pakistan Meclisi'nde konuşacak

22 Ekim 2009 14:59

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 25-26 Ekimde resmi ziyarette bulunacağı Pakistan'da, Milli Meclis'te konuşma yapacak.
     Pakistan resmi haber ajansı Ajans Press Pakistan'a (APP) göre, 25 Ekimde Pakistan'a gelecek olan Başbakan Erdoğan, 26 Ekimde Pakistan Milli Meclisinin ortak oturumunda konuşma yapacak. Başbakan Erdoğan'ın meclisteki konuşmasını izlemek üzere, eyalet valileri, anayasa mahkemesi üyeleri, ordu komutanları ve yabancı ülkelerin temsilcileri davet edilecek.
     Erdoğan'ın ziyaretinde, Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani ile, iki ülke arasında savunma, ticaret, madencilik, ziraat, eğitim ve enerji alanlarında işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir dizi anlaşmaya imza atılacak.
     Pakistan Cumhurbaşkanlığından daha önce yapılan açıklamada, Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari tarafından Başbakan Erdoğan'a, Pakistan'ın en büyük devlet nişanının verileceği duyurulmuştu.
     2 gün sürecek resmi ziyarette Erdoğan, Keşmir Özerk Yönetimi'nin başkenti Muzafferabad'ı da ziyaret edecek.
     Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyetin, pazartesi akşam saatlerinde Pakistan'dan İran'a hareket etmesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24