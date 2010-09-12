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Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN OYUNU KULLANDI İSTANBUL (A.A)

12 Eylül 2010 16:41

-BAŞBAKAN ERDOĞAN OYUNU KULLANDI İSTANBUL (A.A) - 12.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, halk oylaması için oyunu Üsküdar Burhaniye'de kullandı. Başbakan Erdoğan, Kısıklı'daki ikametgahından Burhaniye İlköğretim Okuluna eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan ile geldi. Başbakan Erdoğan, burada 2130 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Başbakan Erdoğan'ın ardından eşi ve kızı da oylarını kullandılar. Erdoğan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu arada, Başbakan Erdoğan'ın annesi Tenzile, oğlu Bilal ve gelini Reyyan Erdoğan da aynı sandıkta oyunu verdi. Başbakan Erdoğan'dan önce okula gelen Tenzile Erdoğan'ı torunu Bilal Erdoğan sandığa getirdi ve paravanın arkasına birlikte geçerek oy kullanmasına yardım etti. Daha sonra Reyyan Erdoğan ve ardından Bilal Erdoğan oyunu kullandı. Bilal Erdoğan oyunu kullandıktan sonra ''Hayırlı uğurlu olsun'' dedi.

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