-BAŞBAKAN ERDOĞAN: ÖNEMLİ OLAN BOY DEĞİL, SOY GAZİANTEP (A.A)- 15.08.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Ben buradan muhaliflere sesleniyorum; önemli olan boy değil, önemli olan soy, soy'' dedi. Başbakan Erdoğan, partisinin Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada büyük düşündüklerini ve büyük hedefler belirleyip, o hedeflere ulaşmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Erdoğan, ''tarih boyunca, korkaklar hiçbir zaman zafer anıtı dikememişlerdir. Korkuyla hareket edenler, hiçbir zaman yol almamıştır, alamamıştır. Küçük düşünenler, büyük adımlar atamaz, tarih boyunca atmamıştır, bundan sonra da atamazlar, atamayacaklardır'' dedi. 7 yıl önceki Gaziantep ile bugünkü Gaziantep arasında büyük fark olduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan, eğitim, adalet, sağlık, emniyet, ulaşım, enerji, tarım ve toplu konutta atılan adımlara vatandaşların bir bakıp öyle değerlendirme yapmaları gerektiğini ifade etti. Tüm Türkiye'de şehirleri modern hale getirmenin mücadelesini verdiklerini anlatan Erdoğan, ''benim halkım, benim vatandaşım, affedersiniz tezeklerden yapılmış evlerde oturmaya mahkum değil'' diye konuştu. Vatandaşlardan kentsel değişim ve dönüşüm projelerine destek vermelerini isteyen Erdoğan, şöyle konuştu: ''Şimdi birileri çıkmış geliyorlar buralara, utanmadan, sıkılmadan... Bir tane bina yapmış değiller bu ülkede. Diyorlar ki 'bu TOKİ sürekli olarak faiz bindiriyor ve bu faizle sizi sömürüyor... Utanın, utanın. Gelin siz bana faiz bindirildiğini ispat edin, o gün ben TOKİ'deki arkadaşımı görevinden alayım. Biz TOKİ konutlarında 6 aylık aralıklarla, eğer enflasyonda bir artış varsa o enflasyon farkını alıyoruz. Enflasyon dışında bir kuruş alma hakkı yoktur. Bunun dışında asla TOKİ konutlarında faiz uygulaması yoktur. Asla yoktur. Kar, orta gelir grubu ve aşağısında yoktur olamaz. Sadece orta gelir grubunun üzerinde yapılan konutlarda belli miktarda bir kar uygulaması vardı. O da peşinat almadığımız, çok daha düşük, 100 lira taksitle verilen konutlar için bir zemin oluşturmaktır. TOKİ böyle çalışıyor. Ben bugüne kadar TOKİ'de oturanlardan duadan başka bir şey duymadım ama şimdi birileri çıkmış bundan rahatsız oluyor. Çünkü bizim TOKİ noktasında hizmetimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. 430 bin konutun 330 binini sahiplerine teslim ettik, 10-15-20 yıllık vadeyle. Biz sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirdik. Şu anda da bunu yapıyoruz. Bunu ne anamuhalefeti ne de yavru muhalefeti yapabilir. Bunların buna gücü yetmez. Böyle bir adımı da atamazlar. Her yeniliğe, her gelişmeye, her değişime ve dönüşüme karşı çıkanlar, sadece ve sadece oldukları yerde sayarlar. Hani Anadolu'da bir söz var ya... Makaram sarı bağlar, kız oynar, gelin ağlar.... Bunlarınki bu. Bunlar daha çok patinaj yaparlar. Muhalefetin hali bu.'' -''BENİM GAZİANTEP'Lİ KARDEŞLERİM ENAYİ Mİ?''- Muhalefet partilerinin TBMM'de her yasaya karşı çıktıklarını belirten Başbakan Erdoğan, bu partilerin Türkiye'nin kalkınmasını, ilerlemesini engellemek için her yola başvurduklarını dile getirdi. Anayasa değişikliğine 'hayır' diyen muhalefet partilerinin neden 'hayır' dediklerini bilmediklerini kaydeden Erdoğan, ''Türkiye'nin şahlanışını engellemek istiyorlar. Şimdi bir kez daha Türkiye'yi paçalarından tutup, aşağı çekmek için var güçleriyle son gayretlerini ortaya koyuyorlar. Aslında bunlar 'hayır' derken bile samimi değiller. Kendi gerekçelerine kendileri dahi inanmıyorlar. Dikkat edin, TBMM'de Anayasa değişikliği oylamaları esnasında, oy kabinine gidip 'hayır' diyemediler, kendi arkadaşlarına da güvenmediler. Meclis'te 'hayır' diyemeyenler, telefon tuşundaki 'hayır'a basamayıp 'evet' diyenler, 'yes' diyenler var ya... Korktular, 'belki oy kabininde de böyle olur' dediler. Onun için göndermediler'' diye konuştu. Buna rağmen muhalefet partilerinin vatandaşlardan 'hayır' oyu istediklerini kaydeden Erdoğan, ''benim Gaziantep'li kardeşlerim enayi mi? 12 Eylülde sana nasıl 'hayır' denileceğini sandıklarda gösterecek'' dedi. 12 Eylül'de sandıkta partilerin oylanmayacağına dikkati çeken Başbakan Erdoğan, 12 Eylülde AK Parti, CHP, MHP, BDP, diğer partilerin oylanmayacağını, Anayasa'da yapılan 26 maddelik değişikliğin oylanacağını söyledi. 12 Eylülde vatandaşların gelecekleri, çocukları ve gençler için vereceklerini anlatan Erdoğan, 12 Eylülde yeniden büyük Türkiye'ye, itibarlı, saygın, istikrarlı, güçlü Türkiye'ye 'evet' denileceğini ifade etti. Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Gaziantep'te, CHP'ye oy vermiş kardeşlerimden, MHP'ye oy vermiş, BDP'ye oy vermiş, diğer partilere oy vermiş kardeşlerimden ben hep birlikte 'evet' bekliyorum. İşte görüyorsunuz... CHP içinde, MHP içinde, BDP içinde, sağduyulu sesler çıkıyor, baskılara boyun eğmeyip gerçeği haykıranlar çıkıyor. Belediye başkanları, milletvekilleri, il, ilçe, belde başkanları çıkıyor, biz 'evet diyeceğiz' diyorlar. Genel Merkezlerin tüm baskısına, tüm tehditlerine, 'ihraç edeceğiz' demelerine rağmen cesur yürekler çıkıyor ve 'aklın yolu evet' diyorlar. Biz ucuz polemiklerin içinde değiliz. Biz, ufku olmayan, vizyonu olmayan siyasetçilerden hiçbir zaman olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Onlar gittikleri her yerde iftira atıyorlar, biz gerçekleri konuşuyoruz. Onlar gittikleri her yerde milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar, biz doğruları anlatıyoruz. Onlar, milletimizden hicap etmiyorlar, utanmıyorlar, hakaretler yağdırıyor, küfürnameler diziyorlar, biz yapıcı bir üslupla, nezih bir üslupla, gönül diliyle konuşuyoruz. Onlar Anayasa değişikliğinden hiç bahsetmiyorlar, tutturmuşlar 'Başbakanın boyu ne kadar?'. Yahu bu sorulur mu Başbakana? Ama çok merak ettin, söyleyeyim; 1,85. Tepe tepe kullan. Peki benim boyuma yetişemezsen halin ne olacak? Ben buradan muhaliflere sesleniyorum; önemli olan boy değil, önemli olan soy, soy... Onun için biz şunu öğrendik; ilmi tahsil ederken 'edep yahu' dediler bize. Biz onu öğrendik. Biz 2011 seçimleri geldiği zaman neyi nerede konuşacağımızı biliriz. O zaman her şeyi çok daha rahat ifade ederiz. Şimdi sen Anayasa değişikliğine niçin 'hayır' diyorsun bunu açıkla. Çıkmış diyorlar ki 'efendim bunda yüzde 10 barajının aşağı indirilmesi var mı? Sen bunu konuşmadın ki. Şimdi 'hayır' demekle yüzde 10 barajı aşağıya mı inecek? Böyle bir şey var mı? Yok. Öyleyse neyi konuşuyorsun? 12 Eylülde, 'evet' diyerek, Anayasa Mahkemesinin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısını değiştireceğiz. Hukukta kapalı devre sisteme, kast sistemine siz son vereceksiniz. Hukuk, artık birilerinin arka bahçesi olmayacak. Milletin arka bahçesi olacak. Hukuk millet adına karar verecek. Üstünlerin hukuku sona erecek, hukukun üstünlüğü egemen olacak.'' -''İNŞALLAH 12 EYLÜLDE DE SANDIKLARI 'EVET' İLE PATLATARAK DAHA DİRİ OLACAĞIZ''- Yaptığı konuşmada, Gaziantep'e yapılan yatırımlara da değinen Başbakan Erdoğan, 7,5 yıl boyunca Gaziantep'i her alanda desteklediklerini, şehrin sanayisine, alt yapısına, eğitimine, sağlığına, adalet ve emniyetine, ulaştırma ve toplu konut alanlarına önemli yatırımlar yaptıklarını anlattı. Gaziantep'te 5 bin 131 dersliğin yapımını tamamladıklarını bildiren Erdoğan, Gazikent Üniversitesi'ni ve Zirve Üniversitesi'ni Gaziantep'e kazandırdıklarını, böylece Gaziantep'in üç üniversitesi olan bir üniversite şehrine dönüştüğünü ifade etti. Bu ile sağlık hizmetlerine yönelik yatırımlarının 217 milyon TL'ye ulaştığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Daha ne diyeyim? Fatma bacım, Ayşe bacım artık kitapları bedava alıyor musun? Artık fakir fukara kardeşim erkek yavrusuna 20 TL, kız çocuğuna 25 TL ilköğretimde alıyor mu? Ortaöğretimde erkek öğrenciye 35, kız öğrenciye 45 TL alıyor mu? Üniversite öğrencileri biz geldiğimizde, MHP-DSP-ANAP döneminde 45 lira alıyordu, şimdi 200 TL alıyor mu? Daha ne diyeyim? Gaziantep Adalet Sarayını hizmete açtık. Sağlıkta artık istediğin hastaneye gidebiliyor musun? İlacını istediğin eczaneden alabiliyor musun? Hep beraber bir olduk, beraber olduk, diri olduk. İnşallah 12 Eylülde de sandıkları 'evet' ile patlatarak daha diri olacağız.'' -''12 EYLÜL İNŞALLAH TÜRKİYE İÇİN BİR MİLAT OLACAK''- Başbakan Erdoğan, TOKİ aracılığıyla Gaziantep'e bugüne kadar 8 bin 258 konut uygulaması başlattıklarını, bu uygulamaların 7 bin 656'sını sahiplerine teslim ettiklerini belirtti. Gelirken yolda toplu konutun konutlarını gördüğünü anlatan Erdoğan, ''Rabbime hamd ettim. Buralar 7 yıl önce neydi, şimdi ne? Bak nereden nereye geldi? İstiyorum ki Gaziantep'in her yeri böyle olsun, bize yardımcı olun her yeri böyle yapalım, beraber yapalım'' diye konuştu. Bu ile 79 senede 154 kilometre bölünmüş yol yapıldığını, iktidarları döneminde 7,5 yılda 174 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını kaydeden Erdoğan, ''Halep oradaysa arşın burada, Gaziantep'te'' dedi. Gaziantep Havaalanını, iktidarları döneminde modern ve uluslararası bir tesise dönüştürdüklerini ifade eden Erdoğan, ''Neredeydi bunlar bugüne kadar yahu? Bunlar bu ülkede hiç iktidar olmadılar mı? Bunlar ne yaptılar? Söyleyeyim ben size; yan gelip yattılar. Nerede? Ankara'da Ankara'da tabi durumları da iyi değildi o zamanlar. Çünkü yakacak mazot da bulamıyorlardı. Paltolarına sarılıp odada yatıyorlardı. Başka işleri yoktu, durumları buydu. Biz 2005 yılında Gaziantep'e doğalgazı getirdik mi? Şu an hem sanayide hem de konutlarda elhamdülillah doğalgaz kullanılıyor'' diye konuştu. Karkamış Barajı'nda fiziki gerçekleşmenin yüzde 99'a ulaştığını, yakın zamanda açılışına geleceğini kaydeden Erdoğan, Doğanpınar Barajı, Kayacık Sulaması ve Belkıs Nizip Pompaj Sulamasının yapımına devam ettiklerini, bu üç projeyi tamamladıklarında 52 bin hektar tarım arazisinin sulanmış olacağını belirtti. ''Birileri laf üretir, biz de iş üretiriz. Farkımız da bu. Onun için ben Gaziantep'e güveniyorum, inanıyorum'' diyen Erdoğan, Gaziantep'teki vakıf eserlerini ayağa kaldırdıklarını söyledi. 600 yıllık Ali Nacar Camisinin 35 santimetre eğri minaresini düzelttiklerini, Memluklular dönemine ait 500 yıllık Boyacı Camiini, Dayı Ahmet Ağa Konağı'nı, Darendeli Hüseyin Paşa tarafından yaptırılan 220 yıllık Zincirli Bedesten'ini ve 250 yıllık Tütün Han'ı elden geçirdiklerini, onardıklarını ve hizmete açtıklarını ifade etti. Sıcak hava nedeniyle ayrıntılara girmek istemediğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: ''Sorut Mahallesi'nin, Karşıyaka'nın, Düztepe'nin, Ünaldı'nın, Perilikaya'nın emaneti de hiç endişe etmeyin bizim üzerimizdedir. Kardeşlikle, dayanışmayla, güvenle, istikrarla tüm sorunların üzerine gidecek ve hep birlikte bu sorunları Allah'ın izniyle çözüme kavuşturacağız. 12 Eylül inşallah Türkiye için bir milat olacak. 12 Eylül inşallah Gaziantep için bir milat olacak. Gelin hep birlikte 'evet' diyelim, demokraside bembeyaz yeni bir sayfa açalım. Her 'evet' unutmayın demokrasiye davettir, her 'evet' adalete davettir, her 'evet' özgürlüğe, hukuka davettir. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 14 gün, 14 gece sizin bize yüklediğiniz emanetin hakkını verdik. Şimdi merhum Menderes'in ifade ettiği gibi 'söz sizde'. Ben de ilave ediyorum 'evet', karar sizde, mühür de sizde. Sevdamız millet, kararımız 'evet'. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun, 12 Eylül milletimiz için çifte bayram olsun.'' Gaziantep'in sanayisini, alt yapısını desteklediklerini anlatan Erdoğan, eğitime, sağlığa, adalet ve emniyete, ulaştırmaya ve toplu konuta çok önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Öte yandan, Başbakan Erdoğan'ın konuşması süresince aşırı sıcak nedeniyle meydanda kurulan sistem ile vatandaşların üzerine gül suyu sıkıldı. Konuşmasının ardından Erdoğan'a kendi resminin bulunduğu tablo hediye edilirken, üzerinde ''evet'' yazılı bir kaftan giydirildi.