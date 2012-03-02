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Kültür-Sanat

Başbakan Erdoğan ödül verdiği fotoğraf sanatçılarının fotoğraflarını çekti

Kültür Bakanlığı tarafından fotoğraf ustaları Ara Güler, Sıtkı Fırat, Prof. Dr. Sabit Kalfagil ve İzzet Keribar’a verilen ödüller bizzat Başbakan Erdoğan tarafından takdim edildi.

02 Mart 2012 20:08

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ödül verdiği fotoğraf sanatçılarının fotoğraflarını çekti. Aralardında Ara Güler’in de bulunduğu fotoğraf sanatçıları için düzenlenen ödül töreninde konuşan Erdoğan, "Bu topraklarda ırkçılığa izin vermeyiz" dedi.

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Sanat Büyük Ödülü törenine katıldı. Kültür Bakanlığı tarafından fotoğraf ustaları Ara Güler, Sıtkı Fırat, Prof. Dr. Sabit Kalfagil ve İzzet Keribar’a verilen ödüller bizzat Başbakan Erdoğan tarafından takdim edildi. Fotoğraf ustalarına ödüllerini veren Erdoğan, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Kayhan Özer’den fotoğraf makinasını alarak Ara Güler’in fotoğrafını çekti. Salonda bulunanlar başbakan Erdoğan’ı uzun süre alkışladı. Bununla yetinmeyen Başbakan Erdoğan makinayı bir kez daha alıp, ödül alan Usta fotoğraf sanatçılarının toplu fotoğraflarını çekti. Dizinin üzerine çökerek fotoğraf çeken Erdoğan yine salondan büyük alkış aldı.

 

‘Irkçılığa izin vermeyiz’

 

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve KKTC Başbakanı İrsen Küçük’ün de katıldığı törende konuşan Başbakan Erdoğan Hocalı Katliamı’yla ilgili Taksim Meydanı’nda düzenlenen mitingte açılan ırkçı pankartlara değindi. Erdoğan "Sizin fotoğraflarınız, sizin kareleriniz, bu ülkede ırkçılığa, ayrımcılığa, nefrete karşı verilmiş en güzel yanıttır" dedi. Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

 

"Bu ülkede hiç kimsenin, ama hiç kimsenin, bir başkasını ötekileştirme, bir başkasının Türkiye sevgisini sorgulama hakkı yoktur, buna haddi de yoktur. Bu toprakların özünde ırkçılık yok, bu toprakların ruhunda ötekileştirme yok. Bu topraklarda, ırkçılığın da, ötekileştirmenin de, nefretin de yeşermesine, yeşertilmesine asla izin vermeyiz, müsamaha göstermeyiz. Kendisini bu ülkenin yegane sahibi olarak görüp, farklı olanları öteleyenler, en önce kendilerine baksınlar, en önce kendi kararan kalplerini sorgulasınlar. Biz, bu ülkeye de, tüm dünyaya da, sadece ve sadece birlik, bütünlük, sevgi ve hoşgörü fotoğrafları sunmak istiyoruz. Irkçı, ayrımcı, ötekileştirici pozlar vermek de; bir tek kare üzerinden bu ülkenin insanlarını töhmet altında bırakmak da, Türkiye’ye haksızlıktır."

 

Tek bir kare üzerinden, bütün bir ülkeyi töhmet altında bırakmanın haksızlık olacağını belirten Erdoğan, "Kendini bilmez birkaç kişinin tahriklerini, büyüterek, abartarak bir Türkiye fotoğrafı gibi sunmak haksızlıktır, insafsızlıktır" diye konuştu.

 

Allah yazılı fotoğraf hediye edildi

 

Lütfi Kırdar’daki ödül töreninde ödül alan sanatçılar da Başbakan Erdoğan’a klasikleşmiş fotoğraflarından birer tane hediye etti. Ara Güler, Erdoğan’a 1956’da Edirne’de çektiği meşhur "Allah"yazılı fotoğrafı hediye etti. Başbakan Erdoğan ödül töreninin ardından Üsküdar Kısıklı’daki evine geçti.

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