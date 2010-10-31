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Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI İSTANBUL (A.A)

31 Ekim 2010 00:08

-BAŞBAKAN ERDOĞAN NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI İSTANBUL (A.A) - 30.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bitlis Kadın Kolları Başkanı Selma Haspolat'ın nikahında şahitlik yaptı. Feshane Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki nikahta, AK Parti Bitlis Kadın Kolları Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Selma Haspolat ile işadamı Halil Ersan evlendi.  Bitlis Belediye Başkanı Fehmi Alaydın'ın kıydığı nikahta, Başbakan Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş şahitlik yaptı. Nikah törenine Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.

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