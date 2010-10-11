-BAŞBAKAN ERDOĞAN NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI ANKARA (A.A) - 10.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı yönetiminde yer alan Ömer Erilli'nin oğlu Hamza Erilli ile Elif Tekin'in nikahında şahitlik yaptı. Abidinpaşa'daki Lale Restoran'da gerçekleşen nikahta şahitlikleri Erdoğan ile AK Parti Ankara İl Başkanı Murat Alparslan yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kıydığı nikahta Başbakan Erdoğan, gelinle damada mutluluklar dileyerek, 3 çocuk yapmalarını önerdi. Erdoğan, nikah cüzdanını gelin Elif Tekin'e verdi.