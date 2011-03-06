-BAŞBAKAN ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ ANKARA (A.A) - 06.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam'ın oğlu Sinan Sağlam ile Derya Akpınar'ın nikah şahitliğini yaptı. Rixos Otel'deki nikahı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıydı. Basına kapalı gerçekleşen törende, gelin ve damadın şahitliklerini Başbakan Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun yaptığı öğrenildi. Nikah törenine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve bazı AK Partili yöneticiler de katıldı. Başbakan Erdoğan nikah töreninden ayrılırken davul ve zurnayla uğurlandı.