-Başbakan Erdoğan, Muş'a gitti İSTANBUL (A.A) - 18.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, saat 10.00'da ''ANA'' uçağı ile Muş'a gitti. Başbakan Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı VİP Salonu'ndan, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Aydın,İsanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Selamet, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu ve diğer ilgililer uğurladı. Erdoğan ile birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da Muş'a gitti. Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler, bazı açılış ve toplantılara katılmak üzere Muş'tan Bitlis'e geçecek.