Başbakan Erdoğan muhalefete yüklendi

T24 - Başbakan Erdoğan, “Alevilerden sana hayır yok, başka kapıya” diyen CHP lideri Deniz Baykal’a yanıt verdi. “Sen o kapının bekçisi misin?” diye soran Erdoğan, Baykal’ın Alevileri partisinden uzaklaştırdığını savundu. Köşe yazarlarına da yüklenen Başbakan Erdoğan, yazarlarını halkı tahrike etmekle suçladı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada muhalefete yüklendi.



Başbakan Erdoğan, özetle şöyle konuştu:



“Vatanseverlik makam koltuğundan atıp tutmak değildir. Bir tek dikili ağaçları eserleri yok. Slogan milliyetçiliği yapıyorlar.



Tembel muhalefetten, kifayetsiz muhalefetten, çapsız muhalefetten, vizyonsuz muhalefetten hiçbir yarar gelmez.



‘Türk milliyetçisiyim’ diyenler iktidara geldiklerinde Türk lirasının itibarı için ne yaptılar? Türkiye’nin itibarı için ne yaptılar. Akşam yatmışlar bir sıfır, sabah kalkmışlar bir sıfır koymuşlar.



Bu millet size tek başınıza iktidar vermez. Özgürlüklerin önünehep set çekmişler. Eğitim özgürlüğünün, inanç özgürlüğünün önünde bunları set olarak görürsünüz. Demokrasinin zayıflatılmasında başarılılar. Ülkenin tek bir katkı sağlamamışlardır, mumla ararsanız bulamazsınız.



Bizi bu ülkeyi bölmekle suçlayan zevat, Sivas’ın ötesine geçemeye, siyaset yapmaya çekiniyor. Oraya gitmek için pasaporta gerek yok ki. Hizipçilik, kafatasçılık yaparak bu milleti birbirine düşman kılamazsınız, kılamayacaksınız.



Aziz şehitlerden biri de benim büyük dedemdir. 1915’te Sarıkamış’ta gözyaşları donarak şehit oldu.



Bu ülkenin bütünlüğünü kimse sarsamaz. Bu ülkenin birliğimize dirliğimize kimse kastedemez.



Öyle bir kör muhalefet yapıyorlar ki, yaralanmış ciğerlere tuz basıyorlar, yüreklerdeki yangını körüklüyorlar.



Sayın Baykal, ‘Aleviler'den sana hayır yok' diyor. Sen o kapının bekçisi misin? CHP’nin kapısını Alevilere kapatan sen değil miydin? Ahmet Gülyüz Ketenci’yi seçtirice 'İşte İl Başkanlığı’na seçtiğimiz arkadaşımız hem Türk, hem sünnidir' diyerek verdiğiniz beyanat unutulmadı.



Hem Kürt, hem Alevi vatandaşları partinizden dışladınız. Onları istifaya zorlamadınız mı? Sizin ne kadar hizipçi olduğunuz dillere destandır. Aleviler sizin arka bahçeniz olmayacaktır.



Alevi vatandaşlarımızın meselelerini önemsiyorsunuz, orada Alevi çalıştayları var, o zaman Demokratik Açılım”a destek verin."



Küfür iddiası



Başbakan, MHP'nin kendisi hakkındaki "küfür etti" iddiasını da, "Siyasetten çok şeyler öğreniyoruz. Kendi kimlik veya kişiliklerini sanıyorum bizde görmek istiyorlar. Asla" dedi.



Köşe yazarlarına tepki



Medyaya da yüklenen Erdoğan, köşe yazarlarını halkı tahrik etmekle suçladı.



Erdoğan, "Korkakların en büyük paranoyası barıştır. Kifayetsizlerin en büyük çekincesi demokrasidir. Bağnazların, çapsızların, jakobenlerin en büyük kaygısı özgürlüklerin gelişmesidir. Çünkü onlar barışı, demokrasiyi, hukuku taviz olarak, tehdit, tehlike olarak algılarlar. Çünkü onlar, acıları, gözyaşlarını dindirmeyi, çığlıkları susturmayı; vatanperverlikten, milliyetçilikten, cumhuriyetçilikten ödün vermek sanırlar. Bu yüzden barışa düşmanlık besliyorlar, bu yüzden demokrasinin gelişmesinden rahatsızlık duyuyorlar, özgürlüklerin gelişmesini endişe ile karşılıyorlar. AKP, annelerin, babaların, insanımızın gözyaşının dinmesini istiyor. 'Öyleyse toprak tavizinde bulunacak, terörle pazarlık masasına oturacak, bölünmeye kapı açacak' diyorlar. Bu akıl almaz tezleri öne sürenlerin yardakçıları, milletimizin hassas değerlerini istismar ederek, karalama kampanyalarıyla alttan alta kin ve nefret duygularını tahrik ederek, AKP'nin öncülük ettiği milli birlik, kardeşlik ve barış sürecini provoke etmeye çalışıyorlar. Bu planlı haberlere, milletimizi galeyana getirmek maksadıyla yayımlanan bu türden sipariş haberlere kimse itibar etmesin." dedi.



'Yarım saatte köşe yazıyorlar'



Bir köşe yazarının, "Siyasetçiler ne kadar az konuşursa ülke o kadar huzur bulur" şeklindeki yazası bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, "Ne kadar güzel... Ben de diyorum ki 'Siz köşe yazarları ne kadar az yazarsanız,ülke o kadar huzur bulur.' Geçmişte bir köşe yazarı haftada bir ya da iki kez yazardı. Ama şimdi her gün... Yarım saatte bir köşe yazısı yazabiliyorlar, ne kabiliyetli insanlar. İş bu noktaya geldi. Bunların yaptıkları, açık bir tahrikten başka bir şey değil. Bu tezleri ileri sürenler millet, devlet, barış düşmanlarıdır. Bunlar çok partili hayata, serbest piyasa ekonomisine geçerken de Boğaziçi Köprüsü yapılırken de rahatsız oldular. Küresel sermayenin Türkiye'ye yatırım yapmasından, Türkiye'nin AB'ye katılımından ve Kıbrıs sorununun çözülmesinden de rahatsız oldular, bunlar budur. Şimdi 3. köprü yapılıyor yine rahatsız olmaya başladılar" dedi.



'Çapsız muhalefet'



"Memleketin hangi meselesine yönelik bir çözüm öneriniz, projeniz var Allah aşkına" diyen Erdoğan, "Tembel muhalefetten, çapsız muhalefetten, kifayetsiz muhalefetten, vizyonsuz muhalefetten hiç bir ülkeye fayda gelmez, bu bir gerçektir" ifadesini kullandı.

