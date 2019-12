-BAŞBAKAN ERDOĞAN MHP'YE YÜKLENDİ GİRESUN (A.A) - 14.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin yıllardır kendisine en ağır hakaretleri yapan emekli siyasetçilerle bu aralar kol kola girdiğini belirterek, MHP'nin de kendi tarihini, kendi ilkelerini bir kenara bırakıp, 12 Eylül'de olduğu gibi 12 Haziran öncesinde de CHP'nin yedeğinde siyaset yapmayı tercih ettiğini söyledi. Giresun'da halka seslenen Erdoğan, partisinin millete efendilik için değil, hizmetkar olmak için yola çıktığını, partisinin rotasını Ahmet'in, Mehmet'in değil, milletin çizdiğini kaydetti. Erdoğan, AK Parti'nin çetelerin, seçkinlerin, sadece Ankara'nın, İstanbul'un istediği değil, topyekun Türkiye'nin, 81 vilayetinin, tüm vatanın partisi olduğuna vurgu yaparak, "Dikkat edin, biz bir bölgeden oy alarak iktidar olmadık. Biz, belli bir etnik unsurun oyunu alarak iktidar olmadık. Bize 81 vilayetimizin 80'i milletvekili verdi. Diğerlerinde böyle bir şey var mı? Yok. Neden? Bunu iyi düşüneceğiz. Çünkü onlar benim milletimin tamamını kucaklayamadılar. Onlar bu vatan topraklarının tamamını kucaklayamadılar. Ama AK Parti bunu başardı" diye konuştu. AK Parti olarak etnik, bölgesel, dinsel milliyetçilik yapmayacaklarını söylediklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Bunu yapmadık. Çünkü bizim kitabımızda, bizim ilkelerimizde ayrımcılık yoktur, olmayacaktır. Biz Türküyle, Kürtüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Romeniyle, Arnavutuyla, Boşnakıyla milletimizin bütününe sarıldık. Yunus'un (Yunus Emre) deyimiyle yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Kapımızı kimseye kapatmadık. Gücümüzü milletten aldık. Milletin iradesini her şeyin üzerinde tuttuk. Biz Ankara'dan Silivri'ye tünel kazanlardan olmadık. Ergenekoncularla el ele olanları görüyorsunuz. Yalanla, iftirayla, karalamayla, çamurla değil, samimiyetle, dürüstlükle güzel bir dille, güzel bir üslupla siyaset yapmanın içerisinde olduk. Biz, çocuklar, gençler, yaşlılar, esnaf, köylü, çiftçi için siyaset yapıyoruz. Biz engelli kardeşlerimiz için, hanım kardeşlerimiz için, yoksul kardeşlerimiz, darda, yolda kalmışlar için hizmet üretiyoruz. Bizim derdimiz makam değil. Bizim derdimiz ikbal değil. Bizim çıkar kavgamız, rant kavgamız, koltuk ihtirasımız yok." -"CHP ÇETELERE KOL KANAT GERDİ"- Erdoğan, CHP'yi eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP yıllardır kendisine en ağır hakaretleri eden emekli siyasetçilerle de bu ara kol kola girdi. CHP bugüne kadar avukatlığını yaptığı çetelere, bugün de artık kol kanat gerdi. MHP, kendi tarihini, kendi ilkelerini bir kenara bırakıp, 12 Eylül'de olduğu gibi 12 Haziran öncesinde de CHP'nin yedeğinde siyaset yapmayı tercih etti. O kadar enteresan ki, BDP ve terör örgütü PKK çıkıp, MHP'ye övgü dolu sözler söylüyorlar. MHP'nin genel başkan yardımcısı da onları övüyor. PKK terör örgütünün haber ajansında yayımlanan yorumdan dolayı PKK'ya iltifatlar yağdırıyor. Bu nasıl bir tezgah? Bu nasıl bir kirli ittifak. Her zaman söylüyorum; bunların millet diye bir derdi yok. Bunların memleket diye bir meseleleri yok. Bunlar AK Parti kaybetsin de, ülkeye ne olursa olsun derdindeler. 12 Eylül'de olduğu gibi aynı safta buluştular. CHP, MHP, BDP, TKP, TİP illegal örgütler vesaire, hepsi bir arada. AK Parti'yi hedefe koydular. Oradan kendilerine göre top atışı yapıyorlar. Ne yaparsanız yapın, biz milletle beraberiz." -"YUMURTADAN YÜN KIRPMANIN PEŞİNDELER"- Erdoğan, şöyle konuştu: "Türkiye'de gerçek anlamda ilk çok partili demokratik seçim 14 Mayıs 1950'de yapıldı ve millet "Yeter Söz Milletindir" diyerek merhum Adnan Menderes'i tek başına iktidara taşıdı. 10 yıl boyunca bu millet bu ülkeye en büyük hizmeti yaptı. Ancak 27 Mayıs 1960'ta biliyorsunuz bir müdahaleyle Menderes'i Başbakanlık koltuğundan indirdiler. Ne oldu? İdam ettiler. Öyle mi? Menderes'in idamının arkasında kimlerin olduğunu biliyorsunuz, anlatmama gerek yok. CHP'nin o zamanki milli şefi müdahalecilere alkış tutarak, "emrinizdeyim" diyerek tekmil verdi. CHP işte budur sevgili kardeşlerim." -"DEMOKRATİK YOLDAN HİÇ BİR ZAMAN GELMEDİLER"- CHP deyince akla darbe geldiğini, çünkü CHP'nin hiç bir zaman milletle beraber olamadığını belirten Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşte çok partili hayata geçtikten sonra şu CHP, tek başına iktidar olabildi mi? Demokratik yoldan hiç bir zaman gelebildi mi? Sevgili kardeşlerim çünkü bu milletin değerlerine hiç saygılı olmadılar. Hiç bir zaman benim milletimle iç içe olmadılar ve bu ülkeye de taş üstüne taş koymadılar. Bugün de aynısını yapıyorlar. Yine değişen bir şey yok. Bugün de yapılanı bozmanın derdindeler. Bakın bugün Rize'de anlattım. Aslında bu Giresun'un bir hikayesi. 2007 seçimlerinde Bulancak'ta CHP'liler bir köye gidiyor. Köyde 'Şükriye' isimli yaşlı bir teyzemiz kabak soyuyor. CHP'liler Şükriye teyzeye soruyorlar, (Teyze bu kabaktan çorba mı yapacaksın) diyorlar. Şükriye teyzemizin cevabı çok ilginç, 'E ya oğul, kabaktan çorbayı eskiden Halk Partisi zamanında yapardık. Şimdi biz bunu hayvanlarımıza veriyoruz'. CHP işte budur. Bir bakmışsınız milli şefleri, Hitler'i destekliyor, Hitler'in doğum gününe heyet gönderiyor. Bir bakmışsınız aynı milli şef, Aziz Nesin'in, Sabahattin Ali'nin kitaplarını yasaklıyor. Bir bakmışsınız ezandan rahatsız oluyor, ezanı Türkçe okutuyor. Ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu, 'CHP sayesinde bu ülkede ezan okunuyor' diyor. Duydunuz değil mi bunu. Ya bu ne yüzdür yahu. Nasıl söylüyor. Ya benim milletim, benim büyüklerim hepsi ezanın kimin döneminde nasıl yasaklandığını çok iyi bilir. 1945... Bunu çok iyi bilirler ve ne oldu? Menderes merhum, geldi ve ezanı aslına döndürdü. 'Tanrı uludur'u kaldırdı 'Allahu Ekber, Allahu Ekber'e yeniden döndü." -"KILIÇDAROĞLU YAKIN SİYASİ TARİHİ BİLMİYOR"- "Kılıçdaroğlu yakın siyasi tarihi bilmiyor" diyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Bir bakmışsınız millete hizmet edenlerin darağacına gitmesine seyirci kalıyor. İktidarda oldukları her dönem yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla anılıyor. Bugün de yalanla iftira ile bol keseden atarak, çeteleri arkasına alarak o malum medyayı arkasına alarak hırsla ihtirasla milleti kandırmanın peşindeler. İşte bir taraftan birisini kalkıyor Zonguldak'tan milletvekili adayı yapıyor. Onun da oğlu MHP'nin MKYK'sında görev yapıyor. Hale bak. Giresunlular diyor ya (Yumurtadan yün kırpmanın peşindeler). Ya yumurtadan yün kırpılır mı? Ama CHP yapar bu işi" dedi.