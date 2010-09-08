-BAŞBAKAN ERDOĞAN MEZARLIK ZİYARETİNDE İSTANBUL (A.A) - 08.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, arife gününde eşi Emine Erdoğan'ın vefat eden annesi Hayriye Gülbaran ve babası Cemal Gülbaran'ın mezarlarını ziyaret etti. Üsküdar'daki evinden çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gelen Başbakan Erdoğan, Hayriye ve Cemal Gülbaran'ın mezarlarını ziyaret ederek dua okudu. Erdoğan'ın mezarlık ziyaretine, oğlu Bilal Erdoğan da katıldı. Erdoğan, basın mensuplarının alınmadığı mezarlık ziyaretinin ardından dışarda kendisini bekleyen ve çiçek veren vatandaşlarla bir süre sohbet etti.