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Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN MECLİSTE  TBMM (A.A)

05 Şubat 2011 00:50

-BAŞBAKAN ERDOĞAN MECLİSTE  TBMM (A.A) - 04.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda Torba Tasarının görüşmelerini izledi.  Erdoğan, tasarının 5. bölümü görüşülürken Meclise geldi. Erdoğan, Genel Kurul tasarının görüşmelerine ara verdiğinde, üyeler lokantasında bir milletvekilinin ikramı olan döner yedi. Daha sonra makamına geçen Erdoğan, parti yöneticileri ve bazı milletvekilleriyle görüştü. TBMM Genel Kuruluna geçen Erdoğan, salona girmeden kuliste Bursaspor-Sivasspor maçını izleyen milletvekillerine, maçı ve skorunu sordu. Erdoğan, Genel Kurula girerek, Torba Tasarının görüşmelerine katıldı.  Erdoğan, tasarının görüşmeleri sürerken İstanbul'a gitmek üzere Meclisten ayrıldı. 

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