-BAŞBAKAN ERDOĞAN LÜBNAN'DA BEYRUT (A.A) - 24.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi bir ziyaret için Lübnan'a geldi. Başbakan Erdoğan, beraberindeki Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Devlet Bakanları Zafer Çağlayan, Faruk Çelik ve geniş bir heyeti taşıyan ANA uçağı Beyrut havalanına iniş yaptı. Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Başbakan Erdoğan'ı samimi bir şekilde karşılayarak "hoşgeldiniz" dedi. Erdoğan'ı Hariri'nin yanı sıra Lübnan bakanlar kurulu üyeleri ve Beyrut'ta bulunan yabancı ülkelerin büyükelçileri karşıladı. Hariri ve Erdoğan, iki ülkenin milli marşlarının çalınmasından sonra tören kıtasını denetledi. Erdoğan'ın Lübnan ziyareti nedeniyle Beyrut sokaklarında reklam panolarının bir çoğunda Türkçe ve Arapça, "Lübnan'a hoş geldiniz, merhaba" yazılı sloganların yer alması dikkati çekti. Bu arada, havalimanının şeref salonunun dış kapısında, ellerinde Türk bayrakları bulunan bir grup Türk vatandaşının, Başbakan Erdoğan lehine tezahüratta bulundukları görüldü. -ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN TARAFINDAN KABUL EDİLDİ Başbakan Erdoğan daha sonra Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman tarafından kabul edildi. Erdoğan ile Süleyman arasındaki görüşmeye, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve Devlet Bakanı Faruk Çelik de katıldı. Görüşmede sadece fotoğraf alınmasına izin verildi. Erdoğan, bugün ayrıca Milli Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşecek, ardından kuzey Lübnan'ın Akkar bölgesinde bulunan Kuvaşra köyüne giderek Türkmen vatandaşlarla biraraya gelecek ve TİKA tarafından 1.5 milyon dolara yaptırılan okulun açılışını yapacak.