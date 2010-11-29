-BAŞBAKAN ERDOĞAN LİBYA'YA GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret için saat 08.25'te uçakla Libya'ya gitti. Başbakan Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve öteki ilgililer tarafından uğurlandı. Erdoğan'la birlikte Devlet bakanları Zafer Çağlayan ve Egemen Bağış ile AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ da Libya'ya hareket etti. Başbakan Erdoğan hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Libya ziyaretine ilişkin bilgi verdi. 3. AB-Afrika Zirvesi'ne Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin davetiyle onur konuğu olarak katılacak olan Erdoğan, Kaddafi İnsan Hakları Ödülü Uluslararası Komitesi tarafından kendisine sunulacak İnsan Hakları Ödülü'nü alacak.