-Başbakan Erdoğan, Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi bölgesini inceledi ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi bölgesinde incelemelerde bulundu. Başbakan Erdoğan, Subayevleri Semti'ndeki özel konutundan ayrılarak Esenboğa Havalimanı yolu üzerindeki TOKİ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi bölgesine geldi. Erdoğan'a burada, TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından projeyle ilgili brifing verildi. Erdoğan, brifingin ardından proje kapsamında yapılan konutları ve çevre düzenlemelerini yerinde denetledi.