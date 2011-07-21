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Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN KKTC'DEN AYRILDI LEFKOŞA (A.A)

21 Temmuz 2011 02:52

-BAŞBAKAN ERDOĞAN KKTC'DEN AYRILDI LEFKOŞA (A.A) - 20.07.2011 - 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamlamasının ardından KKTC'den ayrıldı. Başbakan Erdoğan'ı Ercan Havaalanı'ndan, KKTC Başbakanı İrsen Küçük, KKTC'li bakanlar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Adem Huduti, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mehmet Daysal ve diğer yetkililer uğurladı. Başbakan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve kızı, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da KKTC'den ayrıldı.

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