-BAŞBAKAN ERDOĞAN, İSTANBUL'A GİTTİ BALIKESİR (A.A) - 30.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ''ANA'' uçağı ile saat 19.15'te İstanbul'a hareket etti. Erdoğan'ı DHMİ Balıkesir Havaalanı'ndan Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan, Emniyet Müdürü Ömer Aydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir milletvekilleri Ali Osman Sali, Ayşe Akbaş, Cemal Öztaylan ve öteki yetkililer uğurladı. Başbakan Erdoğan ile birlikte oğlu Bilal Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile İçişleri Bakanı Beşir Atalay da İstanbul'a gitti.