Başbakan Erdoğan: İmralı beklentilerimize cevap veriyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "İmralı beklentilerimizi cevap verecek şekilde adımlarını atıyor. Şu anda silahların bırakılmasından yana bir tavrın içerisine gidiliyor. Bu işin artık çıkışı yok. Biz ne dedik, yurt dışına çıkacaklarsa sınır noktasında biz iktidar olarak elimizden gelen bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz, bundan önce olduğu gibi dokunmaya fırsat vermeyeceğiz" dedi. Erdoğan, DTK Eş Başkanı Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ün "Barışı istediğini söyleyen Başbakan Kürt kardeşlerimizi bombalıyor" sözleri üzerine "Bunu söylediğin zaman, kusura bakmayın, kan beynime sıçrar! Benim Kürt kardeşimle değil, terörle problemim var. Bunu söyleyince ben de arkadaşlarımla 'Ne oluyoruz' diyoruz" ifadesini kullandı. Başbakan Erdoğan, İdris Naim Şahin'in İçişleri Bakanlığı görevinden alınması hakkında "Böyle bir değişimin olması ihtiyacı yaptığımız araştırmalar neticesinde doğmuştur" dedi.

Fatih Altaylı'nın HaberTürk'te yayınlanan "Teke Tek" programına katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları şöyle:

Şu an itibarıyla son geldiğimiz nokta (ABD Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya ilişkin) bu personel girişinde önce personeldeki ilk girişi bu canlı bomba geçiyor. Geçtikten hemen sonra patlatıyor ve tabii bu patlama sebebiyle kendisi malum akıbete uğruyor. Şu ana kadar kafatasındaki bir ben onu açıkça ortaya koyuyor. Fakat yine de çok daha emin olabilmek için oradan DNA testlerine gitmek suretiyle. Bu testleri yarın sabah itibarıyla kesinleştirip nihai netice açıklanacak. Şu an elimizde isim olarak memleket olarak mevcut ama. Başbakan olarak prensibim nihai neticeyi aldıktan sonra açıklama. Ancak net olarak DHKP/C'li olduğu kesin. Daha önce bu kişinin yapmış olduğu bazı eylemler var. Yurtdışına çıkışlar girişler vs. Bütün bunlar netleştikten sonra açıklamayı yapalım. Programa gelmeden önce ABD'li Büyükelçiyi arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Ölen güvenlik elemanına Allah rahmet etsin. Bir de NTV'den bir kızımız var. Büyükelçi 'ben davet ettim' diyor. Didem Tuncay kızımızın durumu ağır. Allah'tan ona da şifalar diliyoruz, ailesine geçmiş olsun temennilerimizi iletiyoruz.

Suriye ile bu işin ilişkisi ihtimalini vermiyorum. Suriye Türkiye'de şu anda teröre yönelik ekstra bazı adımların içerisinde. Güvenlik güçlerimizin DHKPC'ye çok ciddi operasyonları oldu. Ben güvenlik güçlerimizi kutluyorum. Bir daireye giriyorsunuz 11 çelik kapıyı kaynaklarla kesmeye çalışıyorlar. İtfaiye merdiveni ile camlar kırılarak içeri giriliyor. Sabah 05.00'de içeri girildiğinde orada 11 avukat ve bir kısmı yakılma gayretine girmiş evraklar, bilgisayarlar bulunuyor. Türkiye'de dışarıda avukatım diye gezenler kalkıp onlara sahiplenme içerisine giriyor. Ana muhalefetin genel başkanı da kalkıp bu işi sahiplenme noktasına gidiyor. Şu anda 'basın mensupları içeride' diyorlar. Bu kişilerin çoğu DHKP/C'lidir. Bunlar içerisinde mahkum olanlar var tutuklu olanlar var. Bugünkü canlı bombanın cebinden bir tane basın kartı çıksa onun için de 'basın mensubuydu' diyecekler. Bunlar iyi yaklaşım tarzları değil. Bizim burada teröre karşı ortak mücadeleyi vermemiz lazım. Teröristin iyisi kötüsü olmaz. Biz bu mücadeleyi ortaklaşa verirsek terörizmin belini kırarız ve Türkiye her alanda peak yapar.

'Suriye'nin yeniden imarında iş başa düşen Türkiye olacak'

Çıtayı çok fazla yükseltmek doğru olmaz. Terörle dünyada mücadele verenler de bir anda netice alamadılar. Biz 10 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Şimdi birkaç yıldır terörle mücadelede istihbarat paylaşımında iyi bir noktaya geldik. Geçmişte paslaşmalar olmuyordu, ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. İstihbarat paylaşımında bu sıkıntılar ortadan kalkınca operasyonlarda da gerek polisin, gerek askerin alanında çok rahat müdahale edilebiliyor. Geldiğimiz noktada özellikle kırsalda iş ciddi manada bir ehemmiyet arzetti. Ben gerek Genelkurmay Başkanım, gerek kuvvet komutanların, üst komuta kademesi araziden çıkmıyor. Genelkurmay Başkanı operasyonu yürütüyorsa, kuvvet komutanları o operasyonu yürütüyorsa moral başka oluyor. Sürekli içiçeyiz, benimle olsun, Cumhurbaşkanımızla olsun. Bu aşağıya güven veriyor. 2012'de sayısal olarak operasyon fazla olmuş olabilir ama netice almada çok başarılı olduk. Kayıp itibarıyla karşı tarafın kaybı çok çok fazla. Biz onu ölçü almıyoruz. Biz öldürmenin değil, yaşatmanın peşinde olmamız lazım. Güneydoğu'da vatandaşlarımızın bize söylediği şu: Siz bizim umudumuzsunuz. Bizi ne olur ihmal etmeyin, bırakmayın. Biz yanınızdayız, arkanızdayız. Biz de onlara 'bu mücadelede siz de bizi yalnız bırakmayın' diyoruz. Nedir kepekleri indirmeyin! Şimdi o şehrin insanı yatırım yapmıyor. Bir bedel öde. Mesela ben Van'da orada, bir mermer noktasında fabrika açılışı yaptık. İsmini de vereyim, Van Mermer diye. Şu anda 750 kişi çalışıyor. İleri teknoloji getirdi, işin başına çok kalifiye yönetici de koydu. Fabrikayı gezdim. Çok çok başarılı bir ürün var. Şimdi bu ürünü hem ülkemde kullanacağız hem de ihracat yapacağız. Şimdi Suriye'nin yeniden imarında iş başa düşen Türkiye olacak. Türkiye'nin oradaki işlevi tıpkı Irak'taki gibi çok çok farklı olacak.

'Çıkanlara kesinlikle dokunmayacağız'

Bölücü terör örgütünün 4 boyutu var: İmralı, Kandil, Avrupa ve parlamento. Dedikleri şey şu "İmralı ne derse biz onu yaparız". Bunda samimilerse şu anda İmralı beklentilerimizi cevap verecek şekilde adımlarını atıyor. Şu anda silahların bırakılmasından yana bir tavrın içerisine gidiliyor. Bu işin artık çıkışı yok. Biz ne dedik, 'yurtdışına çıkacaklarsa sınır noktasında biz iktidar olarak elimizden gelen bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz, bundan önce olduğu gibi dokunmaya fırsat vermeyeceğiz'. Bu bittiği zaman eğer benim Kürt vatandaşımı seviyorlarsa benim Kürt kardeşime en büyük iyiliği bunlar yapmış olacaklar. Çünkü operasyonlar bitecektir. Benim güvenlik güçlerimin tek işi operasyon değil ki. Benim askerim kışlasındadır, polisim de mahallindedir, başka bir yere çıkmaz. 600 milyon dolarlık olduğu yeri sen gel iş makinaları yak, tehditler falan. Sebep ne 'bize vergi vermedin'. Aynı şekilde başkaların yiğitçe yatırımları var. Şimdi başka gelmek isteyen de bunları görerek korkuyor, gelmiyor. O zaman bölge nasıl kalkınacak? Biz buna rağmen bölgede 36 katrilyon altyapı üstyapı yatırım yapmışız. Biz teröre rağmen bunu yapmışız. Demek ki, terör bölgeden sıyrılsa bu yatırım 72 trilyona çıkar.

Geçmişte 'Yüksekova'ya, Şırnak'a, Cizre'ye hava alanı yapacağız' desem herhalde bana gülerdiniz. Ne yaparlarsa yapsın biz bu yatırımlarımızı bitireceğiz. Onlar Kürt olmasına rağmen kendi insanı gibi bakmıyor. Biz oradan milletvekili çıkaramadığımız halde orası benim insanımdır, vatanımdır. Biz oraya da havaalanı yapacağız dedik, yapıyoruz. İnşallah yıl sonuna yetiştirmeye çalışacağız. Aynı şekilde Cizre'deki havaalanına da bitireceğiz inşallah. Şimdi yatırımcı oradan pazara nasıl ulaşacağız diyor. Onun için senden raylı sistemi arıyor, havaalanını arıyor. Bunları arıyor. Siz bunların altyapısını oluşturacaksınız. Turizmde de uçakların oraya gelip gitmesi için bu şart. Hepsinden öte üniversiteler. Bizim her ilimizde üniversite var. Burada öğrencisinden akademisyenine varıncaya kadar uçakla gitmesi başka bir şey. Haftada bir gün ders vermeye gelecek olan akademisyenin üniversite ücretini ödüyor atlayıp uçakla dersini veriyor ve dönüp gidiyor. Biz şimdi bu döneme geçtik. Biz geldiğimizde 76 üniversite vardı bizim zamanımızda 166'ya çıktı. Biz bu işte çok geri kaldığımız için mesafeyi kapatmamız lazım.

Ben buraya gelmeden önce bir toplantıda konuştum. Uzman doktorlarımız niçin orada kariyer yapamasın. Dolayısıyla hem orada hizmeti görsün hem de kariyerini yapsın. Biz bunu yaptığımızda kariyer sahibi eleman kazanmış olacağız. Bu dönemde gerek devlet gerekse vakıf üniversitelerinde kalite artıyor. Şimdi bizim tıptaki açığımızı inşallah kısa zamanda kapatacağız. Bizim tıpta beyin gücümüz iyi. Artık göç vermiyoruz. Şimdi artık dönüş başladı. Teknolojiyi devlet olarak biz de alıyoruz özel sektörde transfer ediyoruz. Bu tabii bize bir başka güzellik getirdi. Benim her vatandaşım istediği her hastaneye gidiyor. Bunların çoğu SGK'yla anlaşmalı olarak iş yapıyor. Artık MR için 7-8 ay beklemek bitti. Devletin sağlık maliyeti 4 kat arttı ama benim insanımın sağlığı için herşey feda olsun. Biz yolsuzluğu kestik. İlaçlarda olan yolsuzluklar vardı. Bunların hepsi gitti. İlaç firmalarına diyoruz ki, 'Çok kazanma arkadaş az kazan'.Biz hala şehir hastanelerine başlayamadık. Maalesef yargıda çok lüzumsuz şekilde kafaya takarak bizim bu sürecimiz engelledi. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana başlamadı. 29 büyükşehir hedefimizdi. Bunlar Türkiye'de bambaşka bir heyecan meydana getirecek. Kenar köşe bir ilimiz kalkıp da Ankara'ya, İstanbul'a gelmeyecek. Oralar üst düzey doktorlarımız için aynı zamanda mesailerini verdikleri ve eğitim aldıkları yer olacak.

'Recep Akdağ'dan hiçbir şikayetim yoktu' Benim Sağlık Bakanımdan hiçbir şikayetim yoktur. Bir devir teslim süreci. Biz bir taraftan insan yetiştirmemiz lazım. Bir taraftan da zaman zaman meslek körlüğü başlar. Bizim şehir hastaneleri meselemiz yeni değil. 5-6 senelik bir mesele. Bizim önümüzdeki süreci şimdiden hazırlamamız lazım. Bu gerek bakanlık olsun gerek yeni yetişecek arkadaşlarımız için olsun. Şimdi Recep Bey'in üçüncü dönemiydi. Recep Bey bu dönem gidiyor. Şimdi seçimden sonra devir teslim yapması farklı ama bunu bir parlamentoda olan bir arkadaşımızın alması başka. İki bakanla birbirinin alakaları bir farklılığı görülüyor. Yeni bakanımız Mehmet Bey, Recep Bey'in birikiminden istifa edecek. Burada herhangi bir ters bakma, olumsuz yaklaşım böyle bir şey sözkonusu değil. Ben de yine kendisinden birikimlerinden gerek parti içinde, parlamentoda istifade edeceğiz. 'İdris Naim Şahin değişimi araştırmalar neticesinde doğmuştur' İdris Bey benim çok çok eski arkadaşım. İmam Hatip'ten sınıf arkadaşım. Çalışkan, pek diplomaya doyan bir arkadaşımız değil, gayretlidir. Bu süreç içerisinde herşeyi değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeler içerisinde de, istişarelerimiz vs. bu süreç içerisinde böyle bir değişim. Terör olayı bizim için çok çok önemli bir süreç. İdris kardeşim aslında gözü kara bir kardeşimdir. Terör bölgelerinde görülmesiyle vs. Bu noktada herhangi bir sıkıntı sözkonusu değil. Fakat böyle bir değişimin olması ihtiyacı yaptığımız araştırmalar neticesinde doğmuştur. 'Diyarbakır'da cenaze töreni yapmaya mecbur muyduk' Buna bir zaman vermek mümkün değil. Bu her an olabilir uzayabilir. Ama biz her an olması için çalışıyoruz. Şu anda bizim proje ilerliyor. Bazıları 'adaya niye gidilir' diye bizi hesaba çekmeye çalışıyor. Biz buna hiç aldırmadan istihbarat teşkilatımı buraya gönderiyorum. Biz siyasi uzantısı olan parlamentodaki ekibe de bazı şeyleri söylüyoruz. 'Siz şu anda bölücü terör örgütünün uzantısınız. Siz de kabul ettiniz. Siz de barış istiyorsanız bu cesaret işidir. Onun için bir yerlerden korkarak iradenizi geciktirirseniz barış gecikir' diyoruz. Çünkü parlamentonun içi barışın olması için mücadelenin verilmesi gereken yer. Demokrasi bunun en önemli anahtarı. Gelin bu adımı bu şekilde atın. Silahlarla bir yere varılmaz, silahlar barışın güvencesi değildir. Şimdi adaya gönderildi, gittiler. Geldiler, tabii kendilerine bakanımıza dedim ki, 'süreci koruyabilmek için çok konuşmak değil, iş yapmak önemli. Lütfen mesajlara dikkat etsinler, bizi farklı mesajlar vermeye itmesinler. Biz Paris'te ölenler için mecbur muyduk Diyarbakır'da cenaze töreni yapmaya. 'Başbakan Kürtleri bombalıyor, denilince kan beynime sıçrıyor' Şimdi konuşma yapıyorsun, en sonuna geliyorsun 'Barışı istediğini söyleyen başbakan Kürt kardeşlerimizi bombalıyor' diyorsun. Bunu söylediğin zaman kusura bakmayın kan beynime sıçrar! Benim Kürt kardeşimle değil terörle problemim var. Bunu söyleyince ben de arkadaşlarımla 'ne oluyoruz' diyoruz. Demek ki sen bu mücadeleyi samimi vermiyorsun. Şimdi biz adaya giderken diyoruz ki, 'lütfen artık teröristin ve terörizmin söylemini bırakacaksın. Bize parlamento içindeki bir parlamenter diliyle konuşacaksın'. Böyle olduğu zaman 'Başbakan benim Kürt kardeşimi bombalayan' sıfatını yapıştırırsan o zaman ben de o kişiye iyi niyetle bakmam. Bu söylemi yerinde kullanacak insan kimse o noktada onlara anlayış gösterelim. 'Anayasa için uzlaşma olmazsa ortak ararız'