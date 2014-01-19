Başbakan Erdoğan, ilçe başkan adaylarını bugün açıklıyor

AKP'nin seçim çalışmalarına katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ilçe belediye başkan adaylarını bugün açıklayacak.

Başbakan Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda seçim çalışmalarına katıldı.

Dün Saat 11:00’de Üsküdar Kısıklı’daki evinden çıkan Erdoğan, Sütlüce’deki İl Merkezi’ne geçti. Erdoğan’ın burada ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesiyle ilgili son düzenlemelerin yapılacağı Seçim İşleri Üst Kurulu toplantısına başkanlık ettiği öğrenildi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Başbakan il binasına gelişi sırasında çevredeki evlerin balkonuna çıkan vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaştı. Erdoğan balkonundan el sallayan vatandaşlardan birini yanına çağırdı. Başbakan’la görüşen Kemal Uzunaksu bir sıkıntısını paylaştığını söyledi. Kızının üniversiteye girişte sıkıntıları olduğunu ve bunu başbakana ilettiğini söyleyen Uzunaksu ayrıntı vermedi.

Bir gazetecinin, “Çalışmalar nasıl gidiyor, sürpriz isimler var mı?” şeklindeki sorusuna Erdoğan, “Yarın ( Bugün) bitince açıklayacağız” karşılığını verdi.