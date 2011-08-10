-BAŞBAKAN ERDOĞAN İFTARDA MİSAFİRLERİ OLDU ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı, dün iftar vakti Sancaktepe'deki evinde konuk eden Ayşe Polat, Erdoğan'ı karşısında görünce çok şaşırdığını, sofrada bulunan yemeklerle oruçlarını açtıklarını söyledi. AA muhabirine ziyaretin ayrıntılarını anlatan 48 yaşındaki Ayşe Polat, beş ay önce eşini mide kanserinden kaybettiğini söyledi. 16 yaşındaki kızı Şeyma ile iftarda yemeğe oturdukları sırada kapının çalındığını ve karşılarında Başbakan Erdoğan'ı görünce çok şaşırdıklarını ifade eden Polat, ''Şok olduk, inan ki şok olduk. Hep beraber Allah ne verdiyse oturduk yedik, yavan, yağlı demedik. Neye uğradığımı bilemedim. Şoku atlatamıyoruz inan ki üstümüzden'' sözleriyle duygularını dile getirdi. Tek gelirinin, ayağındaki rahatsızlık nedeniyle kendisine bağlanan özürlü maaşı olduğunu belirten Polat, Başbakan Erdoğan'a da ''Beni şu gecekondudan kurtarın'' dediğini, Erdoğan'ın da ''Yakında o da olacak'' yanıtını verdiğini aktardı. Başbakan Erdoğan, iftarını yaptığı Ayşe Polat'ın evinden sonra 5 çocuk sahibi, 41 yaşındaki Salih Yazan'ın evine gitti. Başbakan Erdoğan'ın geleceğinden haberdar olmadıklarını, ziyaretin kendilerine sürpriz olduğunu söyleyen Yazan, çektikleri geçim sıkıntısını ve ev konusundaki mağduriyetlerini Erdoğan'a ilettiklerini belirtti. Yaşları 18 ile 3 arasındaki çocukların eğitim durumlarını soran Başbakan Erdoğan'ın, gitmeyenlerin okula gitmelerini istediğini ve gerekli yardımların yapılması için ilgilileri uyardığını aktaran Yazan, çocuklara hediye verildiğini ve kendilerine yardımda bulunulduğunu dile getirdi. Başbakan Erdoğan'ı, Yazan'ın evininden ayrılırken kendisini bekleyen mahallelilerle konuştuğu sırada evine davet eden ev hanımı Muazzez Akbal da, iftarın ardından Başbakan Erdoğan'ın mahalleye geldiğini öğrendiğini ve görmek için dışarı çıktığını söyledi. Kahve içmek için Başbakan Erdoğan'ı çağırdığını anlatan Akbal, üç ay önce askerden gelen oğlu için iş istediğini dile getirdi. Akbal, şöyle konuştu: ''Sağolsun beni kırmadı, buyurdu, geldi. Kahvemi içti, namazını kıldı. Oturduk, sohbet ettik. Çocuğuma iş konusunda konuşmak istedim. O da kırmadı, söz verdi. Bazıları yanlış anlatıyor, ben gelmez zannediyordum ama benim bir lafıma, kırmadı çıktı geldi. Başbakanım geldiği için çok memnun oldum. O da benim gibi bir insan, neden gelmesin ki? Ben de bir insanım, o da bir insan. Çok iyi biri. Oğlumu işe koyarsa da Allah razı olsun, koymazsa da Allah razı olsun. Onu, onun takdirine bağlıyorum.'' Başbakan Erdoğan, dün iftarda Keçiören Belediyesi Sancaktepe ve Yükseltepe Mahallesi'ndeki bazı gecekondulara konuk olmuştu.