T24 LogoT24 Logo
Dünya

BAŞBAKAN ERDOĞAN HANNOVER'E GELDİ HANNOVER (A.A)

28 Şubat 2011 09:54

-BAŞBAKAN ERDOĞAN HANNOVER'E GELDİ HANNOVER (A.A) - 28.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Düsseldorf kentinde Türk vatandaşlarına yaptığı konuşmanın ardından Hannover'e geldi. Başbakan Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Egemen Bağış ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet ile birlikte, Hannover Havaalanından, kalacağı Luisenhos Otel'e geçti. Başbakan Erdoğan, yarın sabah eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ile görüşecek, daha sonra Türk Alman Sanayi ve Ticaret Odası (TD-İHK) tarafından düzenlenecek ''Türk Alman Ekonomi Kongresi''ne katılacak.  Başbakan Erdoğan, akşam saatlerinde de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte, Türkiye'nin bu yıl konuk ülke olduğu Uluslararası CeBIT Bilişim Fuarı'nın açılışını yapacak. Erdoğan, akşam, Angela Merkel ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24