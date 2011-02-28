-BAŞBAKAN ERDOĞAN HANNOVER'E GELDİ HANNOVER (A.A) - 28.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Düsseldorf kentinde Türk vatandaşlarına yaptığı konuşmanın ardından Hannover'e geldi. Başbakan Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Egemen Bağış ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet ile birlikte, Hannover Havaalanından, kalacağı Luisenhos Otel'e geçti. Başbakan Erdoğan, yarın sabah eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ile görüşecek, daha sonra Türk Alman Sanayi ve Ticaret Odası (TD-İHK) tarafından düzenlenecek ''Türk Alman Ekonomi Kongresi''ne katılacak. Başbakan Erdoğan, akşam saatlerinde de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte, Türkiye'nin bu yıl konuk ülke olduğu Uluslararası CeBIT Bilişim Fuarı'nın açılışını yapacak. Erdoğan, akşam, Angela Merkel ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.