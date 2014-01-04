Dolmabahçe'de iki kritik görüşme

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde iki kritik görüşme gerçekleştirecek.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde gazeteci ve yazarlarla buluşacak. Başbakan Erdoğan'ın gazeteci ve yazarlarla yapacağı görüşme saat 11.00'de başlayacak.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan saat 15.00'te ise, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile bir araya gelecek.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Balyoz ve Ergenekon davalarında yeniden yargılama yolunu açacak ve yargı krizini çözecek acil çözüm önerilerini dün kamuoyuna açıklamıştı.

Feyzioğlu, “Tasfiye halindeki özel yetkili mahkemeler kesin olarak kaldırılmalı ve verdikleri mahkûmiyet kararları bozulmalıdır” demişti.