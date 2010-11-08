-BAŞBAKAN ERDOĞAN, G20 LİDERLER ZİRVESİNE KATILACAK ANKARA (A.A) - 08.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, G20'nin 11-12 Kasımda Seul'de yapılacak zirvesine katılacak, ardından 13-14 Kasımda Bangladeş'e resmi ziyarette bulunacak. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'a, zirve ve ziyaret sırasında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı ve Bangladeş Karma Ekonomik Komisyonu Eşbaşkanı Mehmet Aydın, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, milletvekilleri ve iş adamlarından oluşan bir heyet refakat edecek. G-20 Seul Zirvesi'nde, uluslararası ekonomide yaşanan gelişmeler, güçlü, sürdürülebilir ve özellikle küresel dengeli büyüme için alınması gereken önlemler, dünya ekonomisinin genel durumu, uluslararası mali kuruluşların reformu, finansal düzenleyici reformlar, küresel finansal güvenlik ağları, kalkınma, iklim değişikliği, enerji ve yolsuzlukla mücadele gibi konular ele alınacak. Başbakan Erdoğan'ın Bangladeş'i ziyaretinde ise Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Zillur Rahman, Başbakan Şeyh Hasina, Dışişleri Bakanı Dipu Moni ve anamuhalefet partisi lideri ve eski Başbakan Halide Ziya ile görüşmesi öngörülüyor. Erdoğan ayrıca, Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonunca düzenlenecek etkinlikte iş adamlarıyla bir araya gelecek. Ziyaret kapsamında Türkiye ve Bangladeş arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.