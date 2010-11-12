-BAŞBAKAN ERDOĞAN G-20 LİDERLER ZİRVESİNDE SEUL (A.A) - 12.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler zirvesi çerçevesinde ABD Başkanı Barack Obama ile başbaşa bir görüşme yaptı. Alınan bilgiye göre, Erdoğan, G-20 liderler Zirvesi'nin yapıldığı COEX Kongre Merkezi'nde ABD Başkanı Obama ile başbaşa yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Liderlerle görüşmeleri çerçevesinde Başbakan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Dimitry Medvedev ile de 30 dakika süren bir görüşme yaptı. Görüşmenin sonunda iki lider, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'yi de alarak görüşmelerine bir süre daha devam etti.