-BAŞBAKAN ERDOĞAN FRANSA'DAN AYRILDI STRASBOURG (A.A) - 13.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Strasbourg'daki programını tamamlayarak THY'ye ait özel uçakla hareket etti. Başbakan Erdoğan'ı Strasbourg Havalimanı'nda Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu ile Türkiye'nin Avrupa Konseyi nezdindeki büyükelçisi Daryal Batıbay uğurladı. Başbakan Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanları Egemen Bağış ile Faruk Çelik, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Yaşar Yakış, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli de Strasbourg'dan ayrıldı.