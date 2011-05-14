-BAŞBAKAN ERDOĞAN: FIRSAT VERMEYECEĞİZ GİRESUN (A.A) - 14.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz istikrar sürsün, Türkiye büyüsün istiyoruz. Bundan rahatsız olanlar var. Bu bölgeleri rahatsız ediyorlar, denize, sahile inmek istiyorlar. Ama biz bunlara asla bu fırsatı vermeyeceğiz" dedi. Giresun'da, partisince Osman Ağa Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Başbakan Erdoğan, istikrarın sürmesini, Türkiye'nin büyümesini istediklerini belirterek şunları söyledi: "Bundan rahatsız olanlar var. Bu bölgeleri rahatsız ediyorlar, denize, sahile inmek istiyorlar. Biz bunlara asla bu fırsatı vermeyeceğiz. Biz yola çıkarken tek millet dedik, tek milletin içinde Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Gürcüsü, Abazhası, Romanı, Boşnakı hepsi var. Zaten millet kavramı bunlardan oluşur. İkincisi ise tek bayrak. Bayrak niye bunları rahatsız ediyor? Bu renk, şehitlerin kanını temsil ediyor, hilal bağımsızlığımızın işareti, yıldız ise şehitlerimizin sembolü. Öyle değil mi? 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Bunun için tek vatan, tek millet ve tek bayrak diyoruz. Dördüncü ise tek devlettir." CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, şöyle konuştu: "Bay Kemal sekiz sene SSK Genel Müdürlüğü yaptın, sekiz sene SSK hastaneleri kapısında bizim anamızı ağlattın. O kuyruklarda az mı bekledik? İlaçlarımızı alabiliyor muyduk? Reçetelerdeki ilaçların biri var, ikisi yoktu. Tomografi diye birşey var mıydı? Bu çileleri az mı çektik? Hangi yüzle konuşuyorsun? Bana diyor ki 'gel televizyonda konuşalım'... Kendine göre prim yapmak istiyor. Sen daha dur bakalım amatör küme oyuncusu, süper ligde oynamak için çok ekmek yemen lazım. Sen milli şefinin dizlerinde biraz otur. Orada biraz eğitim gör. Çıraklık dönemini orada başarı ile atlat." Fındık üretiminin bölgedeki önemine de değinen Erdoğan, şunları ifade etti: "Sizden küçük bir ricam olacak. Burada hep istismarlarla karşılaştık. Fındık konusunun Trabzon ve Giresun için ne kadar hayati bir konu olduğunu biliyorum. Biz sekiz buçuk yıl boyunca fındık üreticisini mağdur etmedik. Biz iktidara geldiğimizde fındık bir buçuk liraydı, bu gün fındığın fiyatı dört buçuk liraya kadar yükseldi. Fındık konusunda üreticiyi desteklemeye ve teşvik etmeye devam edeceğiz. Sizleri buraya gelip kuru sıkı atan siyasetçilere karşı dik durmaya davet ediyorum. Biz ödemelerde en ufak bir istismara bile müsaade etmedik. Ödemeleriniz zamanında yapıldı. Sizden bu istismarcılara gereken dersi vermenizi istirham ediyorum." Eğitim ve sağlık konusunda AK Parti iktidarı döneminde gerçekleştirilen icraatları anlatan Erdoğan, Türk milletinin her şeyin en iyisine layık olduğunu ifade etti. Erdoğan "Amerika'da George bu imkanlardan istifade ediyor da, Almanya'da Hans ve Helga istifade ediyor da benim Ahmedim, Ayşem niye istifade etmesin. Neyimiz eksik Allah aşkına. Biz öyle bir medeniyetin mensuplarıyız ki, biz 'ilim Müslümanın yitiğidir nerede bulsa alır' bu anlayış ile hareket ediyoruz" diye konuştu.