-BAŞBAKAN ERDOĞAN, FENERBAHÇE'Yİ KUTLADI ANKARA (A.A) - 22.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig şampiyonu olan Fenerbahçe'yi kutladı. Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig şampiyonu olması nedeniyle Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'a bir kutlama mesajı gönderdi. -ERDOĞAN, ALEX'İ ARADI Erdoğan'ın, takım kaptanı Alex de Souza'yı telefonla arayarak tebrik ettiği bildirildi. Alex, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, ''Sayın Başbakanımız beni aradı ve bu önemli başarıdan dolayı takımımızı tebrik etti. Bu başarı o kadar önemli ki... Ülkenin başındaki insan arıyorsa, tahmin edilenden de büyük bir başarı'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan'dan, telefon hattının zaman zaman kesilmesinden dolayı özür dileyen Alex, ''Kendisinden özür diliyorum, hat zaman zaman kesildi. Aradığı için teşekkür ederim. Başbakan ile kendim konuştum, fakat hızlı bir konuşma oldu, hatlarda da sorun vardı. Şunu duydum; beni, takımı, herkesi tebrik etti. Zaten bu mesajı almak benim için önemliydi'' ifadesini kullandı.