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Erdoğan: Eylemciler ülkelerini hedef alan saldırıda kullanıldılar

'Millete Hizmet Yolunda' programında ulusa seslenen Başbakan Erdoğan, 'Türkiye’nin başarılarına başarılar eklediği bir dönemde, Taksim Gezi Parkı’nda bazı eylemler başlatıldı' açıklamsını yaptı

29 Haziran 2013 01:06

Başbakan Tayyip Erdoğan bugün televizyonda yayınlanan "Millete Hizmet Yolunda" isimli programda, ulusa seslendi. Gezi Parkı olayları ile ilgili konuşan Erdoğan, "Samimi vatandaşlarımızın dışında kalan eylemciler, Türkiye’nin en parlak ayını yaşadığı bir dönemde, maalesef çok büyük bir tertibin, çok büyük bir senaryonun parçası oldular ve kendi ülkelerini hedef alan saldırıda, bilerek ya da bilmeyerek aktör olarak kullanıldılar"dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının tam metini şöyle:

 

Yaşam tarzına saygı

 

"Türkiye, ülkelerden bir ülke değildir. Herkes, diğerinin görüşüne, tercihine, yaşam tarzına saygı duymak zorundadır. Bizim yaşam tarzımıza karışılmasın diyenler, başkalarının yaşam tarzına da müdahale etmemeli, saygı duymalıdır.

 

Eylemciler kullanıldı

 

Umutların büyüdüğü, Türkiye’nin başarılarına başarılar eklediği, rekorların kırıldığı bir dönemde, malumunuz, Taksim Gezi Parkı’nda bazı eylemler başlatıldı. Samimi vatandaşlarımızın dışında kalan eylemciler, Türkiye’nin en parlak ayını yaşadığı bir dönemde, maalesef çok büyük bir tertibin, çok büyük bir senaryonun parçası oldular ve kendi ülkelerini hedef alan saldırıda, bilerek ya da bilmeyerek aktör olarak kullanıldılar.

 

Çözüm süreci etkilenmedi

 

Türkiye demokrasisi bu olaylar karşısında ciddi bir sınamadan geçmiş, demokrasimiz bu sınavı başarıyla atlatmıştır. Çözüm Süreci de, bu tertiplerden etkilenmemiş, milletimizin sağduyusu sayesinde, kardeşliğimiz güç kazanmaya devam etmiştir.

 

Mutlu azınlık Türkiye’ye hükmetti

 

Geçmişte, ülke olarak, millet olarak her ne yaşadıysak, hangi acıya maruz kaldıysak, inanın, mutlu bir azınlığın, elitlerin, seçkinlerin Türkiye’ye hükmetmesinden yaşadık. Eski günleri özleyen, imtiyazlarının geri verilmesini isteyenler elbette bu yeni süreçten, bu demokratik süreçten rahatsızlık duymaktadır.

 

Konuşarak sorunları çözeceğiz

 

Bundan sonra da, her etnik kökenin, her inanç grubunun, 76 milyonun her bir ferdinin sorunlarını sorunumuz olarak görmeye, her birinin üzerine kararlılıkla gitmeye, çözüm sürecine koymaya devam edeceğiz. Şiddetsiz bir ortamda, konuşarak, anlaşarak, ortak paydalarda buluşarak sorunlarımızın üstesinden geleceğiz.

 

Kadro müjdesi

 

25 Haziran 2013 tarihi itibariyle görevde bulunan 4924’ye göre çalışan sağlık personeli, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesine göre çalışan sözleşmeli Personel, kadroya geçecek."

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