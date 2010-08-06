-BAŞBAKAN ERDOĞAN ESKİŞEHİR'E GİTTİ ANKARA (A.A) - 06.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile saat 15.00'de Eskişehir'e gitti. Başbakan Erdoğan ile kızı Sümeyye Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan da Eskişehir'e gitti. Erdoğan'ı, Ankara Garından Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ve öteki ilgililer uğurladı. Öte yandan Başbakan Erdoğan, gazetecilerin Yüksek Askeri Şura'ya (YAŞ) ilişkin sorularına karşılık, ''Tren saat 3'te kalkıyor. Ona yetişmem lazım'' dedi.