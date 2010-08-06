T24 LogoT24 Logo
Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN ESKİŞEHİR'E GİTTİ  ANKARA (A.A)

06 Ağustos 2010 18:30

-BAŞBAKAN ERDOĞAN ESKİŞEHİR'E GİTTİ  ANKARA (A.A) - 06.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile saat 15.00'de Eskişehir'e gitti.  Başbakan Erdoğan ile kızı Sümeyye Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan da Eskişehir'e gitti.  Erdoğan'ı, Ankara Garından Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ve öteki ilgililer uğurladı. Öte yandan Başbakan Erdoğan, gazetecilerin Yüksek Askeri Şura'ya (YAŞ) ilişkin sorularına karşılık, ''Tren saat 3'te kalkıyor. Ona yetişmem lazım'' dedi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24