Başbakan Erdoğan: Eşcinsellerin de yasal güvence altına alınması şart!

CHP ve BDP’nin yeni anayasa için gündeme getirdiği eşcinsellere eşitlik talebi, ”genel ahlaka aykırı” olduğu iddiasıyla AKP ve MHP’nin direnciyle karşılaştı. Eşcinsel hakları, yeni anayasa yazımına başlayan TBMM’deki Uzlaşma Komisyonu’nda hâlâ tartışma konusu olurken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 yıl önce bu konuda dile getirdiği taahhüdü içeren bir video kaydı internette dolaşıma girdi.

2002 yılında Abbas Güçlü’nün “Genç Bakış” programına konuk olan Başbakan Erdoğan, Ahmet Altın Işık isimli öğrencinin “Eşcinsellere haklar tanınmalı mı tanınmamalı mı?” sorusu üzerine, “Eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence altına alınması şart” diyor.

Kaos GL’de yayımlanan “Erdoğan’dan eşcinsel açılım!” başlıklı haber şöyle:

2002 yılında Abbas Güçlü’nün hazırlayıp sunduğu "Genç Bakış" programına katılan Recep Tayyip Erdoğan’a, Ahmet Altın Işık isimli öğrenci;

“Bildiğimiz gibi Türkiye’de eşcinsel vatandaşlarımız var, eşcinsel vatandaşlarımıza Avrupa’da olduğu gibi evlilik hakkı gibi başka haklar tanımayı düşünüyor musunuz, kişisel olarak ne düşünüyorsunuz, eşcinsellere haklar tanınmalı mı tanınmamalı mı?” diye sormuştu.

Recep Tayyip Erdoğan ise bu soruya;

“Eşcinsellerin de, kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde, yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları muameleleri insani bulmuyoruz” yanıtını vermişti.

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