T24 LogoT24 Logo
Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN ERZURUM'DA ERZURUM (A.A)

06 Ocak 2011 22:51

-BAŞBAKAN ERDOĞAN ERZURUM'DA ERZURUM (A.A) - 06.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile saat 20.25'de Erzurum'a geldi. Başbakan Erdoğan'ı Erzurum Havalimanında Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler ve diğer yetkililer karşıladı.  Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da Erzurum'a geldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24