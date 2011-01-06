-BAŞBAKAN ERDOĞAN ERZURUM'DA ERZURUM (A.A) - 06.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile saat 20.25'de Erzurum'a geldi. Başbakan Erdoğan'ı Erzurum Havalimanında Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler ve diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da Erzurum'a geldi.