-BAŞBAKAN ERDOĞAN DÜĞÜN TÖRENİNE KATILDI İSTANBUL (A.A) - 30.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel Bölge Milletvekili Mahinur Özdemir ile Rahmi Göktaş'ın düğün törenine katıldı. Başbakan, Hidiv Kasrı'nda yapılan düğüne, eşi Emine Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan ve Esra Albayrak ile birlikte geldi. Düğün töreninde çifti tebrik eden Başbakan Erdoğan, gelin ve damatla aile fotoğrafı çektirdi. Göktaş'ın, AK Parti İstanbul Milletvekili Edibe Sözen'in Özel Kalem Müdürü olduğu belirtilirken, çiftin nikahının Belçika'da kıyıldığı öğrenildi. Düğün törenine, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile çok sayıda davetli katıldı.