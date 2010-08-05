-BAŞBAKAN ERDOĞAN DENİZLİ'YE GELDİ DENİZLİ (A.A) - 05.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığa ait OBA helikopteri ile saat 16.54'te Denizli'ye geldi. Helikopter ile Doğan Seyfi Atlı Stadına inen Başbakan Erdoğan'ı, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Denizli Valisi Yavuz Erkmen, AK Parti Denizli Milletvekilleri Mehmet Salih Erdoğan, Mehmet Yüksel, Mithat Ekici, Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci, AK Parti kurucularından Sema Ramazanoğlu ve diğer ilgililer karşıladı. Yağmur altında yol kenarında bekleyen halkı selamlayan Başbakan Erdoğan, yapacağı Denizli Valiliği ziyaretini iptal ederek, Özay Gönlüm Meydanı'nda yapılacak miting alanına geçti.