T24 LogoT24 Logo
Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN DENİZLİ'YE GELDİ DENİZLİ (A.A)

05 Ağustos 2010 20:44

-BAŞBAKAN ERDOĞAN DENİZLİ'YE GELDİ DENİZLİ (A.A) - 05.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığa ait OBA helikopteri ile saat 16.54'te Denizli'ye geldi. Helikopter ile Doğan Seyfi Atlı Stadına inen Başbakan Erdoğan'ı, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Denizli Valisi Yavuz Erkmen, AK Parti Denizli Milletvekilleri Mehmet Salih Erdoğan, Mehmet Yüksel, Mithat Ekici, Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci, AK Parti kurucularından Sema Ramazanoğlu ve diğer ilgililer karşıladı.  Yağmur altında yol kenarında bekleyen halkı selamlayan Başbakan Erdoğan, yapacağı Denizli Valiliği ziyaretini iptal ederek, Özay Gönlüm Meydanı'nda yapılacak miting alanına geçti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24