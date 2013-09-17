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Politika

Başbakan Erdoğan: Demokratikleşme paketini ay sonuna kadar açıklayacağım

Erdoğan: Helikopter olayında 2 km kadar sınır ihlali söz konusu. Bu sınır ihlali nedeniyle uyarılara da kulak asmayınca kurallar iletilmiş silahlı kuvvetlerimiz tarafından gereği yapılmıştır

17 Eylül 2013 22:24

Suriye sınırında düşürülen helikopterle ilgili Başbakan Tayyip Erdoğan, "Biz silahlı kuvvetlerimize belli alanlarda yetki veririz. Bildiğiniz gibi Suriye konusunda angajman kurallarına yönelik yetkilendirmeyi yaptık. Benim de açıklamam vardı sonra ihlalleri olursa angajman kuralları işletilir dedik"

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile basın toplantısında konuştu. Konuşmanın satır başları şöyle:

 

Afganistan'daki Türk Birliği

 

Bizler mümkün olduğunca son ana kadar Afganistan’ın güvenliği için NATO’yla yapacağımız görüşmeler çerçevesinde burada kalmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar bazı çekilmeler bazı ülkeler tarafından oldu, oluyor. Biz ise Afgan kardeşlerimizin yanında özellikle lojistik destek vermeye devam edeceğiz.

 

Demokratikleşme paketi

 

Bugün çalışmamızın ilk etabını tamamladık. Görevlendirmeleri yapmak suretiyle arkadaşlarımız redaksiyonu yapacaklar. Ay sonuna kadar ben de basın toplantısıyla bunu basına açıklayacağım.

 

Suriye'de düşürülen helikopter konusunda hükümetin haberi var mıydı?


Biz silahlı kuvvetlerimize belli alanlarda yetki veririz. Bildiğiniz gibi Suriye konusunda angajman kurallarına yönelik yetkilendirmeyi yaptık. Benim de açıklamam vardı sonra ihlalleri olursa angajman kuralları işletilir dedik. Bu olayda da 2 km kadar sınır ihlali söz konusu. Bu sınır ihlali nedeniyle uyarılara da kulak asmayınca kurallar iletilmiş silahlı kuvvetlerimiz tarafından gereği yapılmıştır.

 

ABD ve Rusya'nın Suriye planı

 

110 bin kişinin ölümü görülmüyor sürekli kimyasal saldırıyla katledilen 1700 kişi konuşuluyor. Ortada adeta bir soykırım söz konusu.7 milyon insan göç etmek zorunda kalmıştır. Ama dünya bunları görmüyor.Sayın Obama ‘BM Güvenlik Konseyi felç olmuştur’ dedi. Ama bu felç olmuş yapıyı düzletmek herhalde BM Güvenlik Konseyinde yer alan üyelerin görevidir.

 

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