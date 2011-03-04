Başbakan Erdoğan da merdivenin azizliğine uğradı

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İşte Başbakan Erdoğan'ın zor anları - VIDEO

CHP lideri Kılıçdaroğlu da merdivenin azizliğine uğramıştı - VIDEO

Asansörde kaldı

Geç ayrıldı

Korumalar müdahale etti

Kılıçdaroğlu'nu ve ekibini eleştirmişti

Başbakan Erdoğan, aynı gün içerisinde açılışını yaptığı alışveriş merkezinde yürüyen merdivenin aniden durmasıyla sendeledi ardından İstanbul Adalet Sarayı'nın devir teslim töreninde asansörde kaldı. Erdoğan, yürüyen merdivene yanlış binen Kılıçdaroğlu'nun ekibini eleştirmişti.Açılışını yaptığı alışveriş merkezinde törenin yapılacağı kata çıkmak için beraberindekilerle birlikte yürüyen merdivene binen Başbakan Erdoğan, merdivenlerin aniden durmasıyla sendeledi.Vatan gazetesinin haberine göre, Erdoğan merdivenlere bindikten çok kısa bir süre sonra mekanizma aniden durdu. Merdivenlerin nedenbelirlenemeyen ani duruşu hem Başbakan’ın hem yanındakilerin sendelemesine neden oldu. Erdoğan ve beraberindekiler olayın ardından basamakları kullanarak üst kata çıktı.Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayında da aksilikler Başbakan Erdoğan'ın peşini bırakmadı. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki devir teslim töreninden sonra bir süre binadan ayrılmayan Erdoğan, bu sefer de asansörün azizliğine uğradı.İstanbul Adalet Sarayı'nın Çağlayan'daki binasının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan Adalet Bakanlığı'na devir töreninin ardından Erdoğan binadan geç ayrıldı. Başbakan Erdoğan, binayı gezdikten sonra, asansörle makam aracının bulunduğu kata inmek istedi.Ancak binadaki işciler, Başbakan’ın bindiği asansörün başka biri tarafından çağrılmasını önlemek için asansörü otomatikten manuel konuma getirmişti. Asansörde olması gereken işçi, korumalarca aşağı indirilince, Başbakan ile birlikte asansöre binen korumalar da asansörün kapısını açamadı. Bu kez Erdoğan’ı dışarıda bekleyen korumalar kapıya müdahale etti. Bu süre içerisinde Başbakan asansörde kaldı. Korumaların kapıyı elleriyle açmasının ardından Erdoğan da dışarı çıktı.Başbakan Erdoğan, yürüyen merdivene yanlış binen CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu ve ekibini, 18 Şubat'taki AKP İl Başkanları Toplantısı'nda “Kendinize iyi bir ekip seçmezseniz, bu tür hadiseler başınızdan eksik olmaz. Kendinize ekip seçerseniz, iyi bir kılavuz seçerseniz bu tür zorluklar yaşanmaz. Ekip iyi olmazsa patinaj yaparsanız. Koşu bandında enerji tüketir bir adım yol alamazsınız” sözleriyle eleştirmişti.