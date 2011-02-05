-BAŞBAKAN ERDOĞAN ''CUMARTESİ ANNELERİ''Nİ KABUL ETTİ İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kayıp yakınlarının bulunması istemiyle her cumartesi günü Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemi yaptıkları için kendilerine ''Cumartesi Anneleri'' denilen grubun temsilcilerini kabul etti. Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nin önünde gazetecilere açıklama yapan İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube Başkanı Abdülbaki Boğa, Başbakan Erdoğan ile görüşmeye kendisinin, İHD Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon üyesi Sebla Arcan ve kayıplarını arayan 12 kişinin gireceğini söyledi. Başbakan Erdoğan'a taleplerini bir dosya şeklinde sunacaklarını belirten Boğa, ''Cumartesi Anneleri''nin İHD İstanbul Şubesinin Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyonunun düzenlediği bir etkinlik olduğunu, ''Cumartesi Anneleri'' diye bir ekibin olmadığını vurguladı. Boğa, ''Cumartesi Anneleri''nin sembol bir oluşum olduğunu, sadece İstanbul'da değil, Batman'da, Diyarbakır'da, İzmir'de ülkenin birçok yerinde cumartesi günü oturma eylemi yapıldığı için Arjantin ve Şili'den örnek alınarak bu ismin verildiğini belirtti. Boğa, Türkiye'de kayıp ve faili meçhul cinayetlerin sayısının 17 bin 500 olduğunu öne sürdü. Başbakan Erdoğan'ın kabulüne Abdülbaki Boğa ve Sebla Arcan eşliğinde kayıp Cemil Kırbayır'ın annesi 103 yaşındaki Berfo Kırbayır, kayıp Hayrettin Eren'in yakını Elmas Eren, kayıp Kasım Alpsoy'un yakını Erdoğan Alpsoy, kayıp Fehmi Tosun'un yakını Hanım Tosun, kayıp Abdurrahman Coşkun'un yakını Hediye Coşkun, Rıdvan Karakoç'un yakını Hasan Karakoç, kayıp Hasan Ocak'ın yakını Hüseyin Ocak, Hüseyin Taşkaya'nın yakını Serpil Taşkaya, İsmail Şahin'in yakını Kiraz Şahin, kayıp Nurettin Yedigöl'ün yakını Zeycan Yedigöl, Tolga Ceylan'ın yakını Kadriye Ceylan ve Murat Yıldız'ın yakını Hanife Yıldız katıldı. Başbakan Erdoğan'ın kayıp yakınları ile görüşmesi sürüyor.