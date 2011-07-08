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Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN ÇİÇEK'İ ZİYARET EDİYOR TBMM (A.A)

08 Temmuz 2011 17:22

-BAŞBAKAN ERDOĞAN ÇİÇEK'İ ZİYARET EDİYOR TBMM (A.A) - 08.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i ziyaret ediyor.  Başbakan Erdoğan, Meclis Başkanlığı makam girişinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Nurettin Canikli, Ahmet Aydın ve Mahir Ünal, Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek ile TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kaynak tarafından karşılandı.  Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra TBMM Başkanı Çiçek'in makamına geçti. Saat 14.00'te başlayan görüşme öncesinde kısa süre görüntü alınmasına izin verildi.  Başbakan Erdoğan'ın ziyaret sonrasında bir açıklama yapması bekleniyor. 

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